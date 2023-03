Mourinho-Serra, ricorso Roma: l’audio, il labiale e i precedenti clamorosi

Caos Mourinho-Serra, le ultimissime sul ricorso della Roma, Tra l’audio, il labiale del IV uomo e quei precedenti clamorosi

La Cremonese si conferma bestia nera per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa, già estromessa dai lombardi nei quarti di Coppa Italia, è uscita sconfitta per 2-1 dallo Zini. A catalizzare le attenzioni, oltre alla pessima prova fornita dalla Roma, è quanto accaduto a bordocampo tra José Mourinho ed il quarto uomo, Marco Serra. Ecco le ultime sul ricorso della Roma, l’audio ed il labiale del IV uomo e quei precedenti che fanno riflettere.

La gara dello Zini ha lasciato crepe profonde in casa Roma. Oltre alla sconfitta, passo falso notevole nella lotta al quarto posto per i giallorossi, c’è stata la squalifica di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato colpito da una sanzione per due giornate di campionato. A generare il cartellino rosso nei confronti del portoghese è stato uno scambio di battute con il quarto uomo della gara, Marco Serra. La squadra giallorossa presenterà ricorso contro la squalifica, nei prossimi giorni verranno ascoltate tutte le parti in causa.

Caos Mourinho-Serra: la verità sull’audio, il ricorso e quel precedente clamoroso

Secondo quanto riferiscono fonti AIA all’Ansa non esiste un audio delle parole del IV uomo, poiché la sua voce non viene registrata per non interferire nei colloqui tra Var ed arbitro. Al momento ci si basa sul labiale uscito in diversi video sul web. L’arbitro avrebbe proferito le seguenti frasi: “Fatti i ca**i tuoi” e “Ti prendono tutti per il cu*o, vai a casa.”

La mancanza della registrazione è un punto a sfavore di Mourinho e la Roma, così come si legge in un approfondimento su Calciomercato.it. La stessa fonte rilancia un clamoroso precedente tra l’arbitro Serra e la Roma, che risale a dieci anni fa. In appena due partite con la Roma Primavera, l’arbitro di Torino espulse cinque giocatori giallorossi. Tra loro c’erano anche Marchizza e Politano, un doppio precedente che apre a riflessioni inevitabili dopo quanto accaduto ieri allo stadio Zini di Cremona.