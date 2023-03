Roma, il recupero è doppio in vista del big match: giocano subito

Roma, il recupero è doppio per Alguacil in vista del big match della prossima settimana. Due pedine ritrovate per il tecnico spagnolo

Domenica la Juventus, poi l’Europa League. Per la Roma di Mourinho non c’è tregua. Un mese di marzo importante che potrebbe indirizzare la stagione. Sì, perché non solo domenica c’è la sfida alla squadra di Allegri ma, nei prossimi 30 giorni, c’è in programma anche il derby contro la Lazio.

Nell’attesa di capire come finirà l’inchiesta che la Procura della FIGC ha ufficialmente aperto per fare chiarezza sui fatti di ieri sera in merito allo scontro tra Mourinho e il quarto uomo Serra, dalla Spagna, per Algucial, arrivano delle notizie importanti, un po’ meno per lo Special One, che più volte ha detto nel corso di questa stagione e i fatti, purtroppo, gli danno ragione, che la sua rosa non ha nelle gambe la possibilità di giocare ogni tre giorni. Ed è quello che succederà nelle prossime settimane.

Roma, Silva e Ali Cho: sorriso per la Real Sociedad

Come sappiamo la Roma dall’urna per gli ottavi di Europa League ha pescato, dopo l’Arsenal che era il vero spauracchio, la squadra più difficile: la Real Sociedad. E Alguacil, tencico degli spagnolo, probabilmente già per il prossimo impegno di campionato, quello contro il Cadice, potrà contare sulle prestazioni di David Silva e Ali Cho.

Il centrocampista spagnolo era fermo dallo scorso 25 gennaio mentre l’attaccante francese dal 5 febbraio. Recuperi importanti per una sfida altrettanto importante che la Roma deve cercare di chiudere all’Olimpico. Un compito arduo, difficilissimo, ma ci sarà la spinta dell’impianto al Foro Italico che potrebbe permettere di pensare in grande. Sì, la Roma ha impegni importanti in mezzo anche in campionato, ma snobbare l’Europa sarebbe un peccato. Nonostante i problemi, reali, che ci sono e che sono sotto gli occhi di tutti.