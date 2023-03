Koulibaly dopo Zaniolo, effetto domino ufficiale

Dopo aver giocato la prima parte di stagione in giallorosso ben al di sotto dei suoi livelli, Zaniolo è stato nominato al premio

L’ultima stagione di Nicolò Zaniolo è stata sotto gli occhi di tutti con l’ex attaccante della Roma che ha giocato ben al di sotto dei livelli attesi. Il nuovo giocatore de Galatasaray, infatti, con la maglia del club della Capitale ha siglato solo due gol in tutte le competizioni. Numeri molto bassi se si considera che l’ex numero 22 era uno dei giocatori titolari nello scacchiere di José Mourinho, con cui ha giocato 17 partite in totale.

Il suo impegno in campo non è mai venuto meno, ma la sua qualità spesso non si è vista. Anzi, a volte l’attaccante di La Spezia mostrava in campo un certo nervosismo che lo portava a sbagliare diverse scelte durante le partite. Il caso più eclatante è stata la partita di Coppa Italia contro il Genoa. Durante tutta la gara con i rossoblù, Nicolò non è riuscito a creare occasioni e, anzi, il suo stile do gioco è sembrato piuttosto macchinoso. Al termine del primo tempo, poi, il giocatore ha strappato la maglia, scatenando l’ira dei tifosi.

Nonostante il gol nella finale di Tirana, l’ultima annata di Zaniolo alla Roma non è stata delle migliori e, nonostante la squadra lo abbia aspettato in seguito ai gravi infortuni, alla fine è arrivata la separazione. L’addio dell’ex numero 22 è arrivato a metà gennaio e ha preso tutti alla sprovvista.

Zaniolo flop del 2022, Marca lo nomina tra i peggiori

Ora il classe 1999 è al Galatasaray e ha anche segnato il suo primo gol in amichevole. Le sue qualità, che nell’ultimo periodo non si sono viste così tanto, ha fatto sì che il club di Istanbul lo prendesse, liberano la Roma da una situazione molto scomoda.

La sua annata, però, non è passata inosservata e anche in altre parti di Europa hanno notato il suo scarso di livello di prestazioni. Il quotidiano spagnolo Marca lo ha nominato tra i peggiori giocatori del 2022. Insieme a lui ci sono anche Kalidou Koulibaly, Tiémoué Bakayoko e anche Eden Hazard. Proprio l’olandese sta guidando la classifica con oltre 100.000 voti, davanti a Harry Maguire e Dele Alli.