Calciomercato Roma, addio ufficiale: in prestito al Sassuolo

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale: la giovane è stata ceduta in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno del 2024

Domenica pomeriggio, fischio d’inizio alle 14, la Roma femminile di Alessandro Spugna gioca in trasferta contro il Milan per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Il ritorno è previsto per il prossimo 11 marzo, questa volta al Tre Fontane. Un mese di marzo ricco di impegni per la formazione giallorossa, visto che partirà anche la poule scudetto con la prima gara a Firenze.

E poi come sappiamo c’è la Champions League, con il Barcellona da affrontare prima all’Olimpico e poi al Camp Nou tra il 21 e il 29. Insomma, tanti impegni che, però, non bloccano il calciomercato. Sì, perché pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società giallorossa di una partenza.

Calciomercato Roma, Ferrara al Sassuolo

La società giallorossa infatti ha ceduto in prestito fino al 30 giugno del 2024, al Sassuolo, la giovane centrocampista classe 2004 Anastasia Ferrara. Nel giro delle nazionali giovanili, è stata poco impiegata da Spugna in questa stagione anche perché fondamentalmente ha giocato con la Primavera, dove nei due anni precedenti ha conquistato anche il titolo di campione d’Italia.

Ferrara quindi sarà impegnata nei prossimi mesi con la maglia neroverde nella squadra guidata da Piovani in quella che invece sarà la poule per la salvezza. Sì, il Sassuolo giocherà nell’altro mini girone voluto dalla federazione femminile per aumentare l’appeal del campionato. Otto partite con l’ultima che retrocederà in Serie B e l’altra che invece giocherà uno spareggio per la salvezza.