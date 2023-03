Il caso Mourinho-Serra non è chiuso: “C’è un’anomalia nell’espulsione”

Caso Mourinho-Serra, nuova ricostruzione sui fatti dello stadio Zini. L’espulsione del tecnico portoghese rappresenta una vera e propria anomalia

La sconfitta dello Zini contro la Cremonese si porta dietro diversi strascichi polemici in casa Roma. La squadra giallorossa è stata superata dalla Lazio in classifica, ed ora è al quinto posto. Ma a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori, oltre alla prestazione negativa fornita allo Zini, è stata l’espulsione combinata a mister José Mourinho. C’è una nuova ricostruzione legata allo scontro tra lo Special One ed il quarto uomo della gara, Marco Serra.

Non si chiude il caso legato allo scontro verbale tra José Mourinho e Marco Serra, quarto uomo della gara Cremonese-Roma. La squadra giallorossa è uscita sconfitta dallo Zini, perdendo il quarto posto in classifica in Serie A. Oltre alla brutta prestazione fornita in campo, le attenzioni vengono catalizzate dallo scontro dialettico tra Mourinho ed il IV uomo Serra. L’arbitro Marco Piccini, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, ha espulso José Mourinho. In attesa del ricorso della Roma, contro le due giornate di squalifica inflitte al tecnico, c’è una nuova ricostruzione fornita da Andrea Di Carlo. Il giornalista era presente allo Zini, ecco le parole del cronista de Il Romanista, rilasciate ai microfoni della TV PLAY su calciomercato.it

Caso Mourinho-Serra, ricostruzione e nuovi dettagli: espulsione “anomala” per il tecnico

Il giornalista torna sullo scontro Mourinho-Serra: “Io ero allo Zini, la nostra postazione era vicino alla panchina della Roma e abbiamo avuto una visuale privilegiata su quello che è accaduto. è legittimo avere l’opinione di un Mourinho stratega che cerca di caricare sul suo rapporto conflittuale con gli arbitri per distogliere l’attenzione. Però io credo che quello che è accaduto a Cremona esuli un po’ da questo contesto.”

Di Carlo entra nel merito del cartellino rosso: “Le espulsioni che sono arrivate in carriera per Mourinho sono arrivate sul finale di partita, dopo magari un fallo clamoroso non fischiato, difficile trovare un espulsione praticamente all’intervallo. Secondo me si è andato un po’ oltre.” Infine sull’atteggiamento di Marco Massa: “Molto indisponente del quarto uomo nei confronti della panchina della Roma. Parliamo di frasi e di un body language, il fatto di non voltarsi completamente ma di girarsi di spalle con tono sprezzante, il non accogliere proteste e segnalazioni.”