Calciomercato Roma, sorpasso milionario ai bianconeri: Maldini non si arrende

Calciomercato Roma, sorpasso milionario e bianconeri avvisati. Occhio anche al Milan, tutti gli aggiornamenti.

A fine anno in quel di Trigoria andranno tirate le somme, al termine di una stagione che fin qui è stata certamente macchiata da diversi passi falsi ma che al contempo presenta ancora buoni margini per potersi concludere in modo più che degno. Il tempo è sufficiente per ovviare ai propri errori, purché si acquisisca consapevolezza di questi ultimi e si continui a lavorare con una dedizione e una serietà che, anche nei momenti di maggiore difficoltà, non sono mai mancate Pellegrini e colleghi.

Come dicevamo, a fine campionato sarà poi possibile comprendere il da farsi, anche alla luce delle non poche defezioni palesate dalla squadra e dei possibili addii che potrebbero naturalmente registrarsi (come in qualsiasi altra società) in un momento dell’anno affascinante quanto imprevedibile come quello del calciomercato estivo. Come sovente ribadito, quest’ultimo presenta ad oggi diverse opportunità per arrivare a giocatori importanti a condizioni vantaggiose, un po’come fatto con Dybala lo scorso anno ma anche dall’Inter con Lukaku.

Calciomercato Roma, bianconeri avvisati: Asensio come Odegaard o Theo Hernandez?

La bravura di Pinto dovrà risiedere proprio nella capacità di fiutare le giuste occasioni per riuscire a rimpolpare la rosa di Mourinho e, al contempo, rispettare le finanze dei Friedkin e quei paletti imposti al club ormai da tempo. Su tale fronte, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti da El Nacional, relativi ad uno dei nomi maggiormente chiacchierati nel corso di questi mesi.

Ci riferiamo a Marco Asensio, fantasista del Real Madrid alle prese con la questione di lunga data legata ad un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare e che forse mai si concretizzerà. Florentino Perez non ha mai rifiutato di trattenere lo spagnolo, specificando di non poter però andare oltre un supplemento di circa 300mila euro annui rispetto ai 4.5 milioni di euro attualmente percepiti.

Il maiorchino si attende invece guadagni ben più importanti e, dopo gli aggiornamenti degli scorsi giorni sul Newcastle, in Spagna rilanciano il nome dell’Arsenal. I Gunners potrebbero accontentare Marco con un contratto da circa 7.5 milioni di euro, emulando la sorte di quell’Odegaard consacratosi in Premier League proprio dopo aver lasciato la Capitale spagnola.

Occhio però a non sottovalutare i possibili confronti anche con Theo Hernandez o Brahim Diaz. La stessa fonte iberica sottolinea infatti come il Milan resti una papabile destinazione per un giocatore che, in tal caso, potrebbe cercare di tornare a brillare proprio come i due colleghi non più Galacticos ma certamente divenuti molto importanti per Pioli.