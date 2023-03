Mourinho-Serra, sentenza in arrivo: spuntano le prove

Nella gara di martedì sera tra Roma e Cremonese, Mourinho è stato espulso a causa di un acceso battibecco con il quarto uomo

Mourinho i questi giorni sta facendo discutere di sé a causa dell’espulsione rimediata nel secondo tempo della gara con la Cremonese. Nella ventiquattresima giornata di Serre A, infatti, il tecnico ha preso un cartellino rosso a causa di un acceso battibecco con il quarto uomo. Marco Serra è stato l’altro protagonista della vicenda, in cui sembra aver mancato di rispetto al tecnico portoghese, che ha perso le staffe.

Le ricostruzioni dell’accaduto sono diverse e si pensa che tutti si sia innescato dopo le richieste di chiarimento da parte di José Mourinho su un contatto di gioco. In quell’occasione, il quarto uomo avrebbe risposto male al allenatore di Setubal mancandogli di rispetto e per questo l’ex Manchester United si è alterato. Vedendo gli animi scaldarsi a bordo campo, poi, l’arbitro ha deciso di buttare fuori lo Special One.

Una decisione che non è piaciuta alla Roma, che ha presentato subito ricorso contro la squalifica del tecnico. Il Giudice Sportivo ha addirittura scelto di non far scendere in campo il tecnico per due giornate, aggiungendo anche un’ammenda da 10.000 euro.

Mourinho-Serra, la Procura usa gli audio

Per evitare di giocare contro la Juventus senza il tecnico portoghese, la Roma è corsa ai ripari presentando il ricorso in Procura pe cercare di far diminuire la sanzione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, difficilmente i giallorossi riusciranno a far annullare la decisione del Giudice Sportivo.

Per il caso Serra, però, la Procura Federale è pronta a velocizzare la sentenza visto che ha anche un asso nella manica. Come riporta la rosea, in mano a Chiné, responsabile della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ci sono gli audio dell’accaduto. Non ci sarà quello di Serra che era “chiuso” al momento della discussione, ma dovrebbe esserci quello di Piccinini, che dovrebbe essere “aperto” durante l’espulsione. Inoltre, può dare una mano anche il bordocampista di Dazn con il suo microfono personale. Gli audio ci sono, e Chiné è pronto ad analizzarli.