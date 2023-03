Calciomercato Roma, addio immediato: Zaniolo pronto ad accoglierlo

L’ex attaccante della Roma potrebbe accogliere un suo ex compagno di squadra che potrebbe partire nella prossima finestra di calciomercato

Tra pochi mesi comincia il calciomercato estivo e cominciare a muoversi per tempo è un grande vantaggio che Tiago Pinto non deve sottovalutare. Riuscire a gettare le basi per una finestra di trattative di successo è fondamentale e permetterebbe alla Roma di riuscire a rinforzare la rosa nel migliore dei modi. L’ultima campagna acquisti estiva è stata un vero e proprio successo, con molti grandi acquisti approdati in giallorosso.

Da Paulo Dybala a Georginio Wijnaldum. Sono molti i calciatori di qualità che hanno deciso di approdare nella capitale per seguire José Mourinho. Per convincere questi due giocatori, infatti, lo Special One è sceso in campo telefonando direttamente ai due talenti che hanno accettato di arrivare nella Capitale. Oltre a loro, poi, ci sono Nemanja Matic e Andrea Belotti, che hanno completato al rosa.

Non solo acquisti, però. Visti i paletti imposti dalla Uefa, molto importanti sono anche le cessioni che la Roma deve effettuare per abbassare il monte ingaggi. In questo modo, Pinto otterrebbe un tesoretto che gli permetterebbe di muoversi con più agilità tra un colpo e l’altro. Soprattutto, non rischierebbe di incorrere in sanzioni dalla Uefa.

Calciomercato Roma, il Galatasaray ci prova per Belotti

Proprio la possibilità di una cessione si è presentata in questi giorni, con un club interessato a prendere Andrea Belotti. L’attaccante ex Torino non ha brillato molto in giallorosso anche se nelle ultime prestazioni ha mostrato il suo talento che lo ha reso famoso in Italia.

Come riporta Sporx, il Galatasaray è intenzionato a prendere l’attaccante della Roma nella prossima finestra di calciomercato estivo. Dopo aver preso Nicolò Zaniolo, il club di Istanbul ha messo gli occhi anche sul Gallo. L’obiettivo è quello di arrivare in Champions League e per farlo hanno intenzione di prendere l’ex Torino, che non è riuscito a conquistare un posto da titolare nello scacchiere di Mourinho.