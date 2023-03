Calciomercato Roma, svolta epocale Modric: firma in stand-by

Il centrocampista del Real Madrid è nel mirino della Roma che vorrebbe prenderlo in vista del prossimo calciomercato estivo

Domani la Roma scende in campo contro la Juventus per la venticinquesima giornata di Serie A. Mourinho è chiamato a vincere contro i bianconeri dopo lo scivolone contro la Cremonese di martedì sera. I grigiorossi, infatti, sono riusciti a vincere 2-1 grazie alle reti di Tsadjout e Ciofani, che ha siglato il gol della vittoria su rigore. Un successo che non arrivava da ben 27 anni per i lombardi, che hanno festeggiato anche i primi tre punti in questa Serie A.

Una sconfitta che ha portato al Roma al quinto posto in classifica dopo essere stato a un passo dal secondo posto insieme a Inter e Milan. Ora la partita con la Juventus è fondamentale per riuscire a rimanere attaccati al gruppo in testa, dove è entrata la Lazio grazie alla vittoria sul Napoli di ieri sera.

Mente Mourinho e i giocatori pensano alla partita di domani, a Trigoria c’è chi pensa al calciomercato estivo, le cui basi devono essere gettate adesso. Arrivare preparati a luglio, infatti, è di sicuro un passo avanti che permetterebbe a Tiago Pinto di chiudere qualche affare in anticipo. Per questo il general manager si sta già muovendo e sta cercando i migliori profili per rinforzare la Roma come vuole lo Special One.

Calciomercato Roma, il Real Madrid fissa le condizioni per il rinnovo di Modric

Uno dei profili finiti nel mirino del general manager è quello di Luka Modric, in uscita dal Real Madrid in estate. Il croato, infatti, è vicino a lasciare la società a parametro zero, visto che il rinnovo del contratto ancora non è avvenuto.

Come riporta Futbol Total, il Real Madrid non è così sicuro di rinnovare il contratto dell’ex Tottenham. I Blancos, infatti, hanno ancora molti dubbi sulla firma del giocatore e hanno imposto una condizione pesante al trentasettenne. Luka per rinnovare dovrebbe tagliare di molto l’ingaggio richiesto.