Firma last minute, il tecnico spaventa la Roma: “C’è ancora una possibilità”

La Roma ha messo nel mirino un parametro zero ma la pista si complica. La firma sul rinnovo di contratto è ancora possibile.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. José Mourinho, per allungare la propria esperienza sulla panchina giallorossa, chiederà investimenti concreti sul mercato. Elementi esperti, in grado di alzare l’asticella qualitativa della rosa. Tiago Pinto ne ha individuati già diversi, ma ingaggiarli non si preannuncia semplice.

Un colpo, ad esempio, andrà fatto per potenziare la difesa. Marash Kumbulla, ad esempio, quando è stato impiegato non è riuscito a fornire prestazioni convincenti e al termine della stagione rischia di dover abbandonare la compagnia. Chris Smalling, invece, non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo messa sul piatto dalla dirigenza e sta ancora riflettendo sul da farsi. Il biennale a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite non soddisfa del tutto l’inglese, per il quale è possibile un ritorno in Premier League.

I capitolini auspicano in un nuovo matrimonio ma intanto hanno individuato una serie di alternative che rispondono ai nomi di Perr Schuurs ed Evan N’Dicka. L’olandese si è ambientato subito al meglio in Italia ma ha una valutazione che i 30 milioni, con il Torino che conta di incamerare una cifra ancora più alta alla luce delle tante squadre a lui interessate. Il francese dell’Eintracht Francoforte è in scadenza e piace pure al Barcellona e al Betis Siviglia, già attivatosi per bruciare la concorrenza.

Roma, in attacco piace Zaha

Per quanto riguarda l’attacco, la partenza di Nicolò Zaniolo è stata colmata con l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken ma per rendere più competitivo il reparto servirà un ulteriore innesto. Pinto ha piazzato il proprio mirino su Wilfried Zaha la cui esperienza al Crystal Palace, salvo sorprese, si concluderà a giugno.

L’ivoriano, autore di 6 reti e 3 assist in 20 apparizioni complessive, vuole andare via e fin qui tutti i tentativi fatti dalla dirigenza di rinnovarlo si sono rivelati vani. Il pressing, in ogni caso, proseguirà. A confermarlo è stato l’allenatore Patrick Vieira: “Credo ancora – le sue parole riportate da ‘The Athletic’ – che ci sia una possibilità di tenerlo al club”. A farglielo pensare è “il modo in cui gioca e mostra passione per vincere le partite, il modo in cui si prende cura dei tifosi e del club”. Il futuro è tutto da scrivere. “Ci sono varie opzioni e se le coglierà sarà un momento triste, ma dovremo rispettarlo”.