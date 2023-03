Allegri sulla panchina della Roma: è successo davvero

Alla vigilia di Roma-Juventus torna d’attualità il retroscena che avrebbe portato Allegri sulla panchina della Roma. Ecco cosa è successo due anni fa

Massimiliano Allegri è stato ad un passo dal diventare l’allenatore della Roma. Non è la prima volta che la clamorosa ipotesi viene svelata, arriva la conferma alla vigilia del big match dello stadio Olimpico tra i giallorossi e la Juventus. Il tecnico toscano è stato ad un passo dal diventare nuovo allenatore della Roma, ecco tutta la verità sul retroscena di calciomercato. È tutto successo due stagioni fa.

Domani sera, allo stadio Olimpico, ci sarà il big match tra Roma e Juventus. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per risalire la classifica della Serie A. Quella giallorossa, ancora in attesa del responso per il ricorso contro la squalifica di Mourinho, deve cancellare la sconfitta di Cremona il prima possibile. Quella bianconera vuole continuare a scalare posizioni dopo la penalizzazione da 15 punti inflitta dalla giustizia sportiva. Alla vigilia dell’atteso big match spuntano conferme sul retroscena di mercato che avrebbe visto Massimiliano Allegri diventare nuovo allenatore della squadra giallorossa.

Allegri allenatore della Roma prima di Mourinho: retroscena confermato

Il tecnico livornese è stato vicinissimo a diventare allenatore della Roma. A confermare il retroscena, svelato due stagioni fa da Calciomercato.it, è stata l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Ecco tutti i dettagli sull’intreccio in panchina che alla fine ha portato José Mourinho alla guida della Roma.

Correva la stagione 2020-21, la Roma era reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Napoli. Sconfitta fatale per il futuro dell’allora tecnico giallorosso Paulo Fonseca. La proprietà Friedkin, dopo la sconfitta con i partenopei, prese la decisione di sollevare il portoghese dall’incarico e come sostituto venne contattato proprio Massimiliano Allegri. Il toscano in quel momento era disoccupato, e accettò in prima battuta di incontrare la proprietà giallorossa. Incontro rimandato per volontà dei Friedkin però, e questo fatto fece naufragare la trattativa che alla fine portò alla virata verso José Mourinho. Scenario confermato a poche ore dalla sfida dell’Olimpico, sulla panchina della Roma avrebbe potuto sedersi Allegri al posto dello Special One.