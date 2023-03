Roma-Juve, Allegri svela la carta Pogba e ammette: “Mourinho? Ho una speranza”

Roma-Juventus, ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del big match dello stadio Olimpico. Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa

Domani sera allo stadio Olimpico si affronteranno Roma e Juventus. Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A vedrà affrontarsi la squadra di José Mourinho con quella di Massimiliano Allegri. Ecco le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Le ultime sulle condizioni di Paul Pogba e non solo.

Alla vigilia di Roma-Juventus, big match della venticinquesima giornata di Serie A, arrivano le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei bianconeri svela tutto sulle condizioni di Paul Pogba, e torna sulla squalifica di José Mourinho in vista del big match di domani sera. Il tecnico parte dal punto sull’infermeria della Juve, e svela l’utilizzo previsto per Paul Pogba. Spunta anche l’annuncio sulla squalifica di José Mourinho, in attesa del responso dopo il ricorso presentato contro le due giornate di squalifica in seguito all’espulsione di Cremona.

Roma-Juventus, Allegri in conferenza stampa: le condizioni di Pogba e non solo

Il punto sugli infortunati, con l’accento sul centrocampista francese: “Ha reagito bene, si è allenato e sono contento di come è entrato nela scorsa partita. Pogba attualmente è un’ ottima soluzione in panchina, Milik rientra dopo la sosta, Kaio Jorge ancora fuori. Miretti rientra, gli altri tutti a disposizione.”

Sulla squalifica di José Mourinho: “Mi auguro di vedere José Mourinho domani. A mio parere se un allenatore viene espulso durante una partita gli si può dare una multa.” Su Paulo Dybala: “Dybala? È stato importante per la Juventus, lo è per la Roma, lo affronteremo consapevoli delle sue caratteristiche.” Sulla corsa al piazzamento in Champions League: “Io ho detto che la rincorsa Champions è quasi impossibile. Detto questo, la squadra ha fatto 50 punti, togliendo i due con la Salernitana, quindi il campo sta dicendo delle cose.“