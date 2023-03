Roma-Juventus, infortunio dimenticato: ne resta fuori solo uno

Si avvicina il fischio d’inizio di Roma-Juventus. Un match di fondamentale importanza per entrambi i club. Il tecnico recupera un giocatore.

La delusione relativa alla sconfitta patita per mano della Cremonese non è stata ancora smaltita. La Roma, in ogni caso, ha ricominciato ad allenarsi al fine di preparare nel migliore dei modi il big match contro la Juventus in programma domenica alle ore 20.45

Un crocevia di fondamentale importanza per entrambi i club. I giallorossi, a causa del ko rimediato allo stadio “Zini”, sono scivolati fuori dalla zona Champions League a -1 dalla Lazio quarta e a -3 dalla coppia al secondo posto formata dall’Inter e dal Milan. Strappare il pass per la competizione europea è ancora possibile ma i capitolini, nelle 14 partite ancora a disposizione, dovranno limitare al massimo i passi falsi ed ottenere quante più vittorie possibili.

I bianconeri, dal canto loro, hanno ricominciato a sorridere. Il successo nel derby, unito ai rientri di Federico Chiesa e Paul Pogba, hanno creato una certa euforia all’interno dell’ambiente che ora sogna di scalare ulteriormente la scalata. I piani nobili sono ancora distanti ma Massimiliano Allegri, adesso, ritiene di avere in mano tutte le carte in regola per azzerare il gap che lo separa dalle rivali. Il tutto, ovviamente, in attesa delle sentenze legate all’inchiesta “Prisma”. I due tecnici, nell’occasione, metteranno in campo le migliori formazioni possibili.

Roma-Juventus, Allegri recupera Miretti ma Milik non ci sarà

La Vecchia Signora, in queste ore, ha riabbracciato Fabio Miretti out dall’8 febbraio a causa dell’infortunio rimediato nel corso del match contro la Salernitana. Il centrocampista, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, ha recuperato svolgendo l’intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni.

Allegri, nei prossimi giorni, lo valuterà ma è probabile che il suo nome venga inserito nella lista dei calciatori convocati. Dall’elenco, invece, mancherà quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, infatti, è ancora alle prese con la lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra subita il 29 gennaio. Il suo rientro, stando al crono-programma stilato dallo staff medico, rientrerà soltanto dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Per quanto riguarda la Roma, i capitolini salvo sorprese si affideranno a tutti i big. Spazio quindi a Tammy Abraham, Nemanja Matic (che farà rifiatare Georginio Wijnaldum) e Paulo Dybala. Per quest’ultimo, interessato dall’affaire stipendi che ha coinvolto la Juventus, si prepara a vivere una serata da brividi.