Intrigo Mourinho, è fuori dalla lista: hanno già calato il tris

Intrigo sul futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese viene estromesso dalla lista. Il tris è stato già calato: ecco cosa cambia per lo Special One.

Resta ancora da decifrare il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il contratto tra la squadra giallorossa ed il tecnico portoghese è valido fino al 2024, ma non è escluso un divorzio alla fine di questa stagione. L’impressione è che la qualificazione in Champions League sia la prerogativa necessaria per proseguire il matrimonio tra la Roma e lo Special One, mentre in queste ore arriva un nuovo ribaltone che coinvolge anche il tecnico giallorosso.

Alla ripresa della stagione in casa Roma, dopo la pausa per il Mondiale in Qatar, è stato lo stesso José Mourinho a svelare di aver scelto di rimanere sulla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese continua a fare gola a tante squadre, in vista della fine della stagione il suo futuro resta ancora da decifrare, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Oltre all’ ipotesi Nazionale, rilanciata con convinzione dai bookmakers, per il futuro del portoghese si è paventata l’ipotesi ritorno prima sulla panchina del Real Madrid, poi del Chelsea ed infine anche all’Inter. E dall’Inghilterra emergono importanti aggiornamenti sul futuro della guida tecnica dei Blues, ecco il tris per l’eredità dell’ex Brighton, Graham Potter.

Calciomercato, nuovo allenatore Chelsea: il tris esclude José Mourinho

Il tecnico del Chelsea è sempre più in bilico. La vittoria in casa londinese manca dalla metà di gennaio e l’impressione è che ogni gara possa essere decisiva per il futuro dell’allenatore scelto a settembre dello scorso anno. Già la sfida di questo pomeriggio contro il Leeds ha il sapore di ultima spiaggia per il tecnico dei Blues.

Più volte come erede di Potter è stato rilanciato proprio José Mourinho. Per il portoghese si tratterebbe di un terzo ritorno in quel di Stamford Bridge. Ma ora, secondo quanto emerge dall’Inghilterra, la pista Mourinho-ter sembra sfumare per il futuro della guida tecnica del Chelsea. Il sito Footballinsider247.com ha infatti stilato un tris di nomi per l’eredità di Potter, escludendo lo Special One. Secondo il media britannico la short list comprenderebbe Pochettino, Zinedine Zidane, e l’ex Roma Luis Enrique.