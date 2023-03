Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho è già scritto

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho sembra già scritto. Nuovo indizio che può portare al divorzio a fine stagione tra il portoghese ed il club giallorosso

Resta ipotesi concreta la possibilità di un divorzio a fine stagione tra José Mourinho e la Roma. La squadra giallorossa è uscita sconfitta clamorosamente dallo stadio Zini, casa della Cremonese. A destare scalpore è stata anche l’espulsione del tecnico giallorosso, allontanato dopo un alterco con il quarto uomo della sfida. Nel frattempo il futuro del tecnico lusitano sembra già scritto con il clamoroso sorpasso in quota.

Il futuro di José Mourinho alla Roma continua ad essere in bilico, mentre per gli addetti ai lavori il destino del portoghese sembra già segnato. La squadra giallorossa è reduce dalla sconfitta dolorosa rimediata in casa della Cremonese, alla prima vittoria stagionale in Serie A. Sconfitta che ha portato anche all’espulsione del tecnico giallorosso, cartellino rosso che ha causato anche la squalifica per due giornate inflitta allo Special One. A fine stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, le strade tra il tecnico portoghese e la Roma potrebbero separarsi prima del previsto.

Calciomercato Roma, sorpasso in quota per il futuro di Josè Mourinho

In caso d’addio a fine stagione le opzioni per il futuro del tecnico portoghese sono diverse. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un clamoroso ritorno all’Inter dopo 13 anni dall’addio, oltre alla pista Chelsea per la terza volta in carriera. Ma ora c’è un nuovo sorpasso in quota, con il futuro del nativo di Sètubal che sembra decisamente indirizzato verso l’opzione Nazionale.

Durante la finestra di calciomercato invernale a più riprese si era affacciata l’opzione Portogallo prima e Brasile poi per il futuro di José Mourinho. Ora gli analisti delle scommesse sembrano avere le idee chiare, spingendo il portoghese proprio ad una prima avventura alla guida di una nazionale nella sua carriera. Secondo i betting analyst di Goldbet, per esempio, il futuro del tecnico portoghese su una panchina di una nazionale viene quotato a 3. A seguire il ritorno al Chelsea, quotato a 5, mentre la pista PSG viene bancata a 10. Più lontano il ritorno all’Inter, quotato a 15 come il Real Madrid.