Roma-Juventus, Pellegrini a rischio forfait: test decisivo

Roma-Juventus, Lorenzo Pellegrini a rischio forfait. Fissato il provino decisivo per capire le condizioni del capitano giallorosso

Allarme Lorenzo Pellegrini alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus. Domani sera la squadra giallorossa tornerà allo stadio Olimpico, di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri. José Mourinho è in attesa del responso del ricorso presentato alla FIGC contro la squalifica dopo i fatti di Cremona. Intanto scatta l’allarme intorno alle condizioni del numero 7 e capitano della Roma.

Domani sera ci sarà il posticipo dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi sono chiamati al riscatto dopo la deludente sconfitta rimediata in casa della Cremonese. La classifica vede la squadra di José Mourinho, squalificato ma in attesa del ricorso presentato nelle scorse ore, attualmente al quinto posto. Servirà una grande prova per cancellare la dolorosa sconfitta di Cremona, che ha portato anche alla squalifica del tecnico portoghese. Nelle prossime ore arriverà il responso sul ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di Mou, la speranza è proprio quella di avere il tecnico in panchina nel big match di domani sera. Nel frattempo è scattato l’allarme sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Roma-Juventus, Pellegrini influenzato: domani provino decisivo

Il capitano della Roma ha accusato un leggero attacco influenzale, la sua presenza per la sfida interna alla Juventus resta ora in bilico in vista di domani sera. Cattive notizie per José Mourinho, che resta in attesa del responso sul ricorso contro la squalifica comminata dopo l’espulsione di Cremona.

Domani ci sarà il provino decisivo per testare le condizioni del capitano giallorosso, che ad oggi resta in bilico per il big match dello stadio Olimpico. La Roma non può permettersi ulteriori passi falsi nella lotta al quarto posto, perso dopo la sconfitta di Cremona. Qualora il numero 7 e capitano giallorosso saltasse la sfida interna alla Juve, Mou correrebbe ai ripari sulla trequarti. Possibile l’opzione El Shaarawy, o anche l’avanzamento di Gini Wijnaldum alle spalle di Tammy Abraham. Le condizioni del centrocampista restano da monitorare, domani arriverà il verdetto da Trigoria.