Calciomercato Roma, servono 80 milioni: corsa a due per la firma

La Roma è al centro di un affare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, che comincia tra quattro mesi

Nonostante siamo solo a marzo, molte squadre stanno già cominciando a muoversi per preparare al meglio il calciomercato estivo. Arrivare con qualche affare già preparato può essere un grande vantaggio per i direttori sportivi di tutto il mondo, che devono cominciare adesso a muoversi per gettare le basi per la prossima finestra di trattative. Tra questi c’è anche Tiago Pinto, che sta cominciando a guardarsi intorno.

Nei piani dell’ex Benfica c’è quello di rinforzarsi in vista della prossima annata, che per adesso dovrebbe essere l’ultima con Mourinho in panchina. Per la terza stagione sulla panchina giallorossa, lo Special One vorrebbe dei rinforzi di livello, come già richiesti a gennaio. Il tecnico di Setubal, però, deve stare attento ai paletti del Fair Play Finanziario, che ha messo in seria difficoltà la campagna invernale.

Per gestire al meglio gli acquisti a luglio, Pinto deve occuparsi anche delle cessioni che saranno fondamentali per il bilancio. L’ultimo approvato è stato il peggiore della storia romanista e, per evitare di aumentare ancora il rosso, sarà necessario effettuare delle mosse.

Calciomercato Roma, due club vogliono Abraham

I giocatori che fanno gola alle altre squadre sono diversi, ma uno di questi è senza ombra di dubbio Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha attirato l’attenzione di parecchi club, soprattutto in Premier League. Uno di questi è il Chelsea, che sta pensando di riportare il talento giallorosso in Inghilterra per migliorare la propria rosa.

Come riporta il Corriere dello Sport, il suo futuro nella Roma non è più così sicuro visto che i giallorossi potrebbero pensare a una sua cessione per rientrare nel Fair Play Finanziario. sulle sue tracce non ci sono solo i Blues, che per acquistarlo dovrebbero pagare 80 milioni, cifra a cui è stata posta la clausola rescissoria. Anche il Manchester United lo segue con la Roma che come base per le trattative parte dalla cifra della clausola.