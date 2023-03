Calciomercato Roma, doppia esclusione e addio: assist “gratis” a Pinto

La Roma valuta le prossime operazioni di mercato. Nel mirino di Pinto è finito un top player caduto in disgrazia nel suo attuale club.

La Roma ha iniziato a riflettere, in vista della prossima stagione. José Mourinho, per restare sulla panchina del club, in occasione del prossimo meeting con i Friedkin chiederà di ricevere rinforzi di qualità in grado di rendere più competitiva la rosa giallorossa e aumentare le chance di vincere qualche trofeo.

Il club, pur rispettando i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, cercherà di accontentarlo. Tanti i nomi finiti nel mirino del direttore sportivo Tiago Pinto, tra cui Guglielmo Vicario. Il portiere, ormai diventato uno dei migliori esponenti nel proprio ruolo. a gennaio era finito nel mirino del Bayern Monaco alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Manuel Neuer. La scelta, alla luce delle richieste economiche dell’Empoli, è poi ricaduta Yann Sommer con i toscani che contano di incamerare almeno 30 milioni dalla partenza del proprio gioiello.

Pinto, nelle prossime settimane, dovrà inoltre capire in che modo sostituire Nicolò Zaniolo. Nell’ultima sessione di mercato a sbarcare nella capitale è stato Ola Solbakken tuttavia l’ingaggio a parametro zero dell’ex Bodo/Glimt (assente con la Juventus a causa di un problema muscolare) non basterà per tranquillizzare l’allenatore portoghese. Da qui la decisione di seguire diversi profili come ad esempio Marco Asensio, finito a sorpresa ai margini in queste ultime settimane al Real Madrid.

Roma, Asensio è diventato un caso al Real Madrid

Lo spagnolo nella trasferta sul campo del Liverpool in Champions League, ad esempio, è entrato in campo a 3 minuti dal fischio finale. Contro il Barcellona nella semifinale di Coppa del Re e con il Betis ieri, invece, è rimasto ad osservare i propri compagni dalla panchina.

Un vero e proprio “caso”, come sottolineato oggi da ‘As’, che con tutta probabilità porterà al divorzio in estate. Il contratto che lo lega al club, infatti, scade a giugno e fin qui la dirigenza non è sembrata interessata a raggiungere un nuovo accordo. Il rapporto con Carlo Ancelotti, inoltre, non dei migliori come confermato dallo stesso allenatore: “Non mi interessa se resta o va via”. Una vera e propria opportunità di mercato, che la Roma proverà a cogliere. Asensio, autore di 6 reti e 5 assist in 31 apparizioni complessive, piace a mezza Premier League ed anche al Milan. La strada che conduce verso la fumata bianca si preannuncia quindi complessa ma Pinto è consapevole del fatto che per convincere Mourinho a restare serviranno top player.