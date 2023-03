Calciomercato Roma, doccia gelata anche per Spalletti: servono 30 milioni

Calciomercato Roma, anche il Napoli viene gelato dalla valutazione del calciatore in vista della sessione estiva. Servono 30 milioni di euro

Il Napoli capolista è reduce dal ko interno contro la Lazio dell’ex Sarri. La squadra partenopea è ancora saldamente al primo posto in classifica, con l’Inter a distanza di sicurezza a meno quindici punti. La squadra di Luciano Spalletti ha condotto fin qui una stagione ai massimi livelli, anche in Champions League. Mentre in vista della finestra di calciomercato estivo, anche la squadra campana deve fare i conti con una valutazione al rialzo in Serie A.

Roma e Lazio hanno lanciato un segnale netto alla corsa per il piazzamento in Champions League nel campionato italiano. Le due squadre, che si affronteranno nel derby il 19 marzo, hanno liquidato le pratiche Napoli e Juventus. Ora la classifica vede i biancocelesti avanti di una lunghezza rispetto alla Roma, la squadra di José Mourinho ha agganciato il Milan al quarto posto in classifica. Il Napoli, nonostante il ko contro Maurizio Sarri, continua la sua corsa in solitaria verso il terzo scudetto della propria storia. Nel frattempo, in vista della sessione di calciomercato ordinaria, c’è un nuovo scenario che coinvolge uno dei protagonisti della stagione in Serie A.

Calciomercato Roma, tutti pazzi di Vicario: l’Empoli chiede 30 milioni al Napoli

Fari puntati sul futuro di Guglielmo Vicario in casa Empoli. Il portiere classe ’96 si sta distinguendo come uno dei migliori profili nel ruolo, e le sirene dei grandi club si sono attivate sull’estremo difensore della squadra toscana. Non solo in Serie A, sulle sue tracce sono state segnalati anche il Bayern Monaco e la Premier League.

L’estremo difensore dell’Empoli è stato accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto in casa Roma. La squadra giallorossa, che ieri sera ha ritrovato Rui Patricio protagonista tra i pali, sta ragionando proprio sull’erede del portoghese classe ’88. Ora, secondo quanto riportato da Il Mattino, entrambe le squadre potrebbero scontrarsi con l’ostacolo valutazione del cartellino. Il club guidato da Fabrizio Corsi si aspetterebbe di incassare 30 milioni di euro dalla cessione di Vicario.