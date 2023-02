Calciomercato Roma, blitz di Conte: Spalletti inguaia Pinto

Calciomercato Roma, il blitz in arrivo di Antonio Conte rimescola le carte in vista della sessione estiva in Serie A. Luciano Spalletti tenta di bruciare Pinto

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua marcia in solitaria in vetta alla Serie A. La squadra partenopea veleggia sia in Italia che in Europa, al momento i punti che separano i campani dal secondo posto sono ben 18. Seconda piazza occupata dalle due milanesi, ina attesa della gara della Roma in casa della Cremonese.

La squadra partenopea, finora assoluta dominatrice della stagione in Serie A, sembra pronta ad una nuova sfida di calciomercato con la Roma e non solo. La squadra guidata da Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria per 2-0 in casa dell’Empoli, spauracchio per la squadra partenopea nelle ultime stagioni, e grazie alla sconfitta dell’Inter ha aumentato il proprio margine in classifica sulla seconda piazza. Secondo posto che fa ora gola proprio alla Roma di José Mourinho, i giallorossi distano tre punti dalla coppia Inter e Milan, e la sfida dello Zini sarà decisiva per tentare l’aggancio alla seconda posizione.

Calciomercato Roma, Conte piomba su Meret: “Gli azzurri su Vicario dell’Empoli”

I partenopei possono dar vita ad un vero e proprio scontro di calciomercato estivo con la Roma di Mourinho. Nel mirino del Napoli ci sarebbe l’estremo portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto per il dopo Rui Patricio.

A tal proposito non sfugga lo scenario descritto da Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni radio dell’emittente 1 Station Radio. Il cronista si sofferma sul futuro tra i pali della squadra partenopea, annunciando il prossimo blitz di Antonio Conte: “Il Napoli vorrebbe proseguire con Meret e bisognerà sedersi al tavolo della trattativa e attenderne gli sviluppi. Ci sono alcuni club della Premier che hanno registrato un interesse per il friulano, il Tottenham su tutti.” Se Meret dovesse raggiungere la Premier ecco il piano di Spalletti: “In caso di separazione gli azzurri virerebbero su Vicario. Questo aiuta a comprendere come il mercato del Napoli non cambierebbe nemmeno in caso di scudetto.“