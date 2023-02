Calciomercato Roma, gioiello nel mirino: Pinto sfida mezza Serie A

Calciomercato Roma, l’exploit del giovane non è passata inosservata in Serie A. Il gioiellino è nel mirino anche dei giallorossi: Pinto ha già avviato i contatti

Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà in campo in trasferta. I giallorossi sono attesi dall’esame Cremonese, ultima in classifica in Serie A ma col precedente dell’eliminazione in Coppa Italia da cancellare per la squadra allenata dal tecnico portoghese. In attesa della sfida dello Zini, con la possibilità di agganciare le due milanesi in classifica per la Roma, c’è un nuovo scenario in vista della finestra di calciomercato estivo.

Alle ore 18:30 la Roma tornerà in campo in casa della Cremonese. La sfida dello Zini mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. I grigiorossi, guidati da Davide Ballardini, sono fanalino di coda in Serie A ed ancora senza vittorie. La Roma è a caccia di continuità dopo le ultime uscite positive della squadra di José Mourinho e vuole approfittare della sconfitta dell’Inter per agganciare le due milanesi al secondo posto alle spalle del Napoli. In attesa della gara dello stadio Zini, c’è una nuova sfida di calciomercato alle porte per il general manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, mezza Serie A su Vasic del Padova: anche Pinto in corsa

Al Padova sta brillando la stella di Aljosa Vasic in Serie C. Centrocampista offensivo sloveno classe 2002, finora ha messo a segno sei reti nel girone A della terza serie calcistica italiana. Il ventenne è andato in rete anche nell’ultimo turno di campionato e la Serie A ha acceso il radar sulle tracce della giovane stella della squadra biancoscudata.

Mezza Serie A è sulle tracce del classe 2002, i contatti con Mirabelli sono costanti per il giovane Vasic. Secondo quanto sottolinea il sito Padovasport.tv anche la Roma di Tiago Pinto ha chiesto informazioni per il giovane sloveno. Ma la concorrenza interna non manca, in primis del Sassuolo, che ha pescato più volte dal Padova. Anche Atalanta, Fiorentina e Monza vengono segnalate sulle tracce del calciatore, che il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli può decidere di cedere a fine stagione.