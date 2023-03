Calciomercato Roma, insistono per Mourinho: due giocatori per la firma

L’allenatore della Roma potrebbe lasciare la Capitale nelle prossime finestre di calciomercato, con un club che lo vuole da tempo

La settimana della Roma comincia nel migliore dei modi dopo la vittoria di ieri sera contro la Juventus. I bianconeri sono stati sconfitti 1-0 grazie alla bella rete di Gianluca Mancini, che ha trovato l’angolino con una rasoiata dai 20 metri. Un tiro che non ti aspetti dal numero 23, che si è fatto trovare pronto al limite dell’area avversario, siglando la rete della vittoria.

Tre punti molto importanti per i giallorossi, che continuano così a seguire il gruppo alle spalle del Napoli. Dopo lo scivolone con la Cremonese della scorsa settimana, vincere contro Vlahovic e compagni è stata un’iniezione di fiducia, anche per quello che si è visto in campo. La Roma non ha avuto un gioco brillante, ma ha tenuto bene il campo, costringendo gli avversari a rendersi poco pericolosi.

Grande soddisfazione per Mourinho, che continua ad attirare le attenzioni su di sé. Il tecnico portoghese, infatti, è finito da tempo nel mirino di un club che ha intenzione di prenderlo per migliorare la propria situazione. Si tratta del Chelsea, che è decimo in Premier League e Graham Potter è ormai a un passo dall’esonero.

Calciomercato Roma, il piano del Chelsea per Mourinho

Vista la posizione in classifica, la proprietà sta pensando di cambiare la guida della squadra, che a gennaio è stata rinforzata con diversi innesti di livello. Il valore della rosa, infatti, ha toccato cime elevate anche grazie a tutti questi nuovi giocatori, pagati a peso d’oro.

Come riporta El Nacional, i Blues stanno preparando anche una strategia per convincere Mourinho, che sarebbe affascinato dall’allenare una rosa che vale 1.100 milioni. Per convincere lo Special One, il Chelsea è disposto ad acquistare Dani Ceballos e Osumane Dembele. I due servirebbero per rinforzare quei reparti che secondo il portoghese hanno bisogno di rinforzi. In tutto questo, però, pare improbabile che Mourinho possa tornare a Londra nel breve periodo, soprattutto dopo la bella vittoria di ieris era.