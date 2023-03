Mourinho-Allegri e lo “spot per il basket”: Condò boccia Roma-Juve

La Roma ha conquistato tre punti pesanti contro la Juventus allo stadio Olimpico. All’indomani della vittoria giallorossa arriva la stoccata di Paolo Condò

Il giornalista Paolo Condò boccia senza mezzi termini José Mourinho e Massimiliano Allegri dopo Roma-Juventus. Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A ha visto i giallorossi conquistare tre punti fondamentali allo stadio Olimpico. Grazie al bolide di Gianluca Mancini la Roma ha riscattato parzialmente la brutta figura di Cremona. Ma il giudizio sulla gara emesso dall’opinionista è una doppia bocciatura senza appello.

“Roma-Juventus ottimo spot. Per il basket” Paolo Condò si fa sentire dalle colonne de La Repubblica all’indomani del posticipo dello stadio Olimpico. La squadra giallorossa, grazie al lampo di Gianluca Mancini, ha sconfitto per 1-0 la Juventus di Massimiliano Allegri. La Roma esce imbattuta dal doppio confronto in campionato con la Juventus, sfatando un tabù che resisteva dal 2004. Mourinho si gode la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche, ed il quarto posto in classifica in coabitazione con il Milan. La Juventus esce sconfitta e vede ora la zona Champions League distante 12 punti in Serie A.

La gara dello stadio Olimpico è finita nel mirino del giornalista Paolo Condò, che boccia senza appello sia Mourinho che Allegri dopo Roma-Juventus. Sulle colonne de La Repubblica il giornalista ha così commentato il posticipo dell’Olimpico: “Mourinho toglie le punte e

parcheggia l’autobus, Allegri senza spazi in cui correre stenta a rendersi pericoloso, il risultato è un ottimo spot. Per il basket.”

Condò non concede alibi ai due allenatori, un tempo rivali oggi in rapporti più che amichevoli, analizzando la carenza di marcature dell’attuale Serie A. Ecco il punto di vista del giornalista: “A due partite dalla fine della 25ª giornata, la Serie A ha superato la fettuccia dei 100 gol in meno rispetto all’anno scorso. Sono 109, una siccità ben raccontata dal primo tempo di Roma-Juve“. Il giornalista sottolinea la mancanza di spettacolo durante la sfida tra giallorossi e bianconeri allo stadio Olimpico, mentre i tifosi della Roma si godono l’aggancio al quarto posto in classifica.