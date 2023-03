Roma-Lazio, ufficiale: nuova lesione e “big” a rischio derby

La Roma, reduce dalla vittoria contro la Juventus, si prepara ai prossimi impegni. Un top player rischia di non esserci nel derby.

Il modo per migliore per mettere alle spalle, in maniera definitiva, la delusione vissuta a Cremona. È bastato un gol di Gianluca Mancini (il primo in stagione) alla Roma per battere ieri la Juventus. Un successo importante, che consente ai giallorossi di prepararsi nel migliore dei modi ai prossimi impegni in programma.

La squadra di José Mourinho, nel corso della partita andata in scena allo stadio “Olimpico”, si è resa protagonista di una performance granitica. Poco spettacolare magari, dall’efficacia garantita. Il rientro di Chris Smalling ha consentito di blindare la porta di Rui Patricio, con l’inglese che ha annullato Dusan Vlahovic costringendo il serbo a vivere l’ennesima serata da dimenticare presto. Il centrocampo, dal canto suo, ha aiutato molto in fase di filtro mentre l’attacco ha tentato diverse volte di impensierire Wojciech Szczęsny. Una prova corale positiva, che ha consentito ai padroni di conquistare tre punti fondamentali nella corsa verso un piazzamento in zona Champions.

Il calendario adesso propone il doppio confronto in Europa League con la Real Sociedad, inframezzato dalla gara casalinga contro il Sassuolo. Poi, il 19 marzo, si terrà il derby. Un match quanto mai complesso per la Roma, alla luce dell’ottimo rendimento della formazione di Maurizio Sarri attualmente terza in classifica. I biancocelesti, però, nell’occasione rischiano di non poter schierare un top player fermatosi a causa di un problema fisico.

Roma, Immobile rischia di non esserci nel derby

Si tratta di Ciro Immobile, uscito malconcio dall’incontro vinto ai danni del Napoli. La punta nella mattinata odierna si è sottoposto ad una serie di esami strumentali, che hanno confermato le preoccupazioni dello staff medico. I controlli, in particolare, hanno fatto emergere una lesione di primo grado al bicipite femorale.

L’ennesima tegola per Immobile, rientrato da poco dopo essere rimasto a lungo ai box per colpa di un altro infortunio. Le sue condizioni verranno rivalutate più avanti ma lo stop dell’attaccante, autore fin qui di 11 reti e 5 assist in 27 apparizioni complessive, complica (e non di poco) i piani di Sarri. La speranza è quello di riaverlo ma il via libera da parte dei medici della Lazio arriverà soltanto a patto che Immobile dimostri essere guarito al 100%. La corsa contro il tempo è scattata. Immobile vuole esserci, ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami.