“Conte torna in Italia alla Roma”: soffiata bomba prima del Milan

Calciomercato Roma, Antonio Conte viene indicato come possibile erede di José Mourinho. Ecco la soffiata che rilancia il clamoroso ribaltone prima del Milan

Il futuro di Josè Mourinho in casa Roma è ancora da decifrare. Nonostante il contratto triennale che lega il tecnico portoghese ai giallorossi, con la scadenza nell’estate del 2024, le strade tra la Roma e lo Special One potrebbero separarsi alla fine di questa stagione. Per raccogliere l’eredità del tecnico lusitano spunta nuovamente la pista Antonio Conte, in bilico sulla panchina del Tottenham. Arriva la soffiata di diretta radio che profetizza il ribaltone in panchina che avrebbe del clamoroso.

Il nome di Antonio Conte torna d’attualità per la panchina della Roma. La squadra giallorossa, legata a José Mourinho da un contratto fino al 2024, potrebbe salutare il tecnico portoghese con un anno d’anticipo. Lo stesso Mourinho in conferenza stampa ha invitato la proprietà Friedkin a contattarlo per pianificare la prossima stagione, il portoghese vuole garanzia per blindare la propria panchina. La qualificazione in Champions League sembra essere decisiva in tal senso. La vittoria contro la Juventus ha riportato i giallorossi al quarto posto in classifica in Serie A, a pari punti con il Milan di Stefano Pioli. Mentre arriva il verdetto in diretta radio sul possibile erede dello Special One, sarebbe il prossimo avversario dei rossoneri: Antonio Conte.

Antonio Conte erede di Mourinho alla Roma: profezia clamorosa prima del Milan

Il tecnico italiano è in bilico sulla panchina del Tottenham. La sfida contro il Milan, per il ritorno degli ottavi di Champions League, potrebbe essere decisiva per il futuro di Antonio Conte in casa Spurs. I londinesi sono chiamati a ribaltare l’1-0 di San Siro per staccare il pass per i quarti di finale. Mentre arriva una soffiata bomba in diretta radio che coinvolge il futuro della panchina della Roma.

A profetizzare il clamoroso ribaltone è stato stato il giornalista Tony Damascelli, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Radio. Secondo il cronista Conte potrebbe raccogliere l’eredità dello Special One: “Secondo me se Conte torna in Italia può allenare la Roma.” La profezia arriva alla vigilia della sfida tra Tottenham e Milan, vero e proprio crocevia stagionale per il futuro del tecnico degli Spurs.