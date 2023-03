Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho è ancora in bilico nonostante sia legato al club giallorosso da un altro anno di contratto.

In questa settimana si torna a giocare nelle competizioni della Uefa, con la Champions, l’Europa e la Conference League che tornano ad illuminare le serate infrasettimanali. La Roma giovedì scende in campo contro il Real Sociedad per cercare di accedere agli ottavi di finale della competizione. Gli spagnoli non sono un avversario semplice visto che sono terzi nella Liga e si preannuncia già una gara combattuta.

Vincere significherebbe fare un passo in avanti verso il prossimo turno di Europa League e giocare in casa sarà di sicuro un vantaggio. Lo Stadio Olimpico, infatti, sarà sold out per l’ennesima volta consecutiva, con la marea giallorossa a cercare di sostenere Pellegrini e compagni. Come già fatto con il Salisburgo, la Roma potrà contare sui suoi tifosi, che ormai sono il vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Questa meravigliosa tendenza di riempire i seggiolini blu dell’impianto del Foro Italico non sembra scemare e Mourinho sa di avere un’arma in più.

Prima di arrivare alla sfida di giovedì, però, ci sono le partite di Champions League in questi giorni. Una di queste in particolare potrebbe decidere il futuro di diverse squadre, con la Roma che resta invischiata in questo incrocio.

Calciomercato Roma, ultima chance per Potter

Stasera alle 21 va in scena Chelsea-Borussia Dortmund, una partita da dentro e fuori. Questa gara è molto importante non solo per lo spettacolo che può offrire, ma anche perché a questa può essere legato il futuro di Mourinho e della Roma.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, questa è l’ultima chance per Potter per dimostrare alla società di essere ancora la persona giusta per guidare i Blues. In caso arrivasse una sconfitta, Todd Boehly, azionista di maggioranza, potrebbe pensare di esonerare il tecnico che sta deludendo le aspettative. Se non dovesse andare così, la proprietà potrebbe comunque convincersi che Potter non sia l’uomo giusto per guidare la squadra. In entrambi i casi, il club di Londra virerebbe prepotentemente su José Mourinho, che è uno dei profili che piacciono di più sia alla società che ai tifosi.