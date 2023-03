Smalling tra rinnovo e addio: incontro con l’agente e finale di partita

Calciomercato Roma, riflettori puntati sul futuro di Chris Smalling. Il difensore è in scadenza di contratto e c’è già stato l’incontro per la svolta.

Tra i protagonisti anche durante la vittoria della Roma sulla Juventus, Chris Smalling si conferma fondamentale per il pacchetto arretrato della squadra giallorossa. Il difensore centrale inglese dall’arrivo di José Mourinho in panchina ha rubato la scena con le sue prove in campo, mentre il suo contratto è ancora in scadenza la prossima estate. Il futuro del numero 6 giallorosso è ancora da decifrare, ma c’è già stato l’incontro per la svolta finale.

Chris Smalling è tornato in campo in casa Roma dopo la squalifica scontata contro la Cremonese. Il numero 6 giallorosso ha fornito l’ennesima prova impeccabile in difesa, annullando completamente Dusan Vlahovic nella vittoria interna contro la Juventus. Il futuro del centrale difensivo è uno dei nodi da sciogliere per Tiago Pinto prima della finestra di calciomercato estivo. L’ex Manchester United è in scadenza di contratto, ed avrebbe l’opzione per rinnovarlo automaticamente per un altro anno. Opzione non ancora esercitata, la volontà delle parti è quella di trovare un accordo pluriennale. Lo stesso difensore inglese ne ha parlato in pubblico, auspicando di firmare il rinnovo con i giallorossi.

Futuro Smalling, l’agente incontra Pinto: ottimismo sul rinnovo contrattuale

Dalle parole ai fatti, Tiago Pinto preme sull’acceleratore per arrivare alla firma sul rinnovo contrattuale del difensore inglese. Sul centrale difensivo classe ’89 sono state segnalate Inter e Juventus in Serie A, oltre a diversi club inglesi pronti a riportarlo in Premier League.

L’incontro tra il rappresentante del giocatore e Tiago Pinto sarebbe già avvenuto, come sottolinea Calciomercato.it . C’è ottimismo intorno al rinnovo del numero 6 giallorosso, colonna difensiva della squadra guidata da José Mourinho. Questa è la quarta stagione del difensore inglese all’ombra del Colosseo e tutto lascia presagire che il matrimonio tra Smalling e la Roma possa continuare per almeno altri due anni. Il general manager della Roma non vuole perdere ulteriore tempo, l’obiettivo è quello di blindare il proprio numero 6.