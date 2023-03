Roma, scontro col ‘filosofo’ Mourinho: “Hanno qualcosa in più”

Roma-Real Sociedad si avvicina. C’è il verdetto in diretta su José Mourinho e Imanol Alguacil, i due allenatori che si scontreranno in Europa League.

Giovedì pomeriggio la Roma tornerà in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa, reduce dalla vittoria interna contro la Juventus, attende la Real Sociedad di Imanol Alguacil. La squadra basca occupa attualmente il quarto posto nella Liga, subito alle spalle dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. C’è il verdetto in diretta a due giorni dalla sfida dell’Olimpico.

La Roma è a caccia di continuità allo stadio Olimpico dopo la convincente vittoria contro la Juventus. La squadra di José Mourinho ha trovato tre punti importantissimi in ottica lotta al quarto posto, agganciando il Milan in classifica in Serie A. Giovedì pomeriggio, alle ore 18:45, la squadra giallorossa tornerà a giocare tra le mura amiche per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’urna europea ha abbinato ai giallorossi la Real Sociedad, reduce dal pareggio contro il Cadice in Liga. Sullo scontro europeo, con un focus tra le differenze tra i due allenatori è intervenuto il match analyst Massimo Carcarino. L’esperto è intervenuto in diretta ai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it.

Roma-Real Sociedad, duello Mou-Alguacil: “Scontro tra filosofie diverse”

Il match analyst dice la sua sulla squadra basca, prossima avversaria della Roma in Europa League: “Nelle ultime tre settimane sta producendo poco in zona gol ma prima veniva da sette vittorie consecutive. Ha un’identità talmente forte, è una squadra che ti palleggia addosso e non ti molla.”

Sui due organici: “Come rosa è ovvio che viene a Roma e i giallorossi hanno qualcosa in più.” Infine, nel merito della sfida tra Mourinho e Alguacil: “Si scontrano due principi e filosofie diverse, è una squadra di palleggiatori che gioca a calcio e anche quando cede i migliori la ricerca dei giocatori che fa è precisa. […] Di fronte una Roma che ha principi opposti, è uno scontro tra filosofie.”