Calciomercato Roma, accordo verbale tradito: doppia tentazione

Un obiettivo della Roma per il prossimo calciomercato è finito nel mirino di due club inglesi, che stanno cercando l’ultimo guizzo

I campionati di tutta Europa cominciano ad addentrarsi nel cuore del girone di ritorno, con la fine delle competizioni che si avvicina sempre di più. Tra circa quattro mesi comincia il calciomercato estivo e per questo motivo molte squadre si stanno già muovendo per assicurarsi i talenti che il panorama può offrire. Muoversi in anticipo e trovare accordi verbali prima di quelli ufficiali è fondamentale per arrivare pronti prima dell’inizio delle trattative.

Anche Tiago Pinto si sta muovendo per cercare di rinforzare al meglio la Roma in vista della prossima stagione. José Mourinho avrebbe voluto qualche nuovo innesto sin da gennaio, dove però il club non ha potuto effettuare molti movimenti in entrata. A bloccare il lavoro di Tiago Pinto è stata la Uefa, che ha imposto dei paletti alla società che non ha potuto aumentare il monte ingaggi.

In entrata sono arrivati solo Diego Llorente e Ola Solbakken, con il primo che è approdato in prestito dal Leeds, mentre il secondo è stato preso ancora prima dell’arrivo del nuovo anno. Nei piani dello Special One c’era quello di prendere anche qualche altro giocatore, ma tutto è stato rimandato all’estate.

Calciomercato Roma, Chelsea e Manchester United ci provano

Per questo motivo, Tiago Pinto sta scandagliando il panorama e ha già individuato diversi profili che possono fare al caso dei giallorossi. Soprattutto per rinforzare l’attacco, dove se ne è andato Nicolò Zaniolo poco dopo la fine del calciomercato invernale, con il Galatasaray che lo ha acquistato.

Uno dei profili che piace di più è quello di Daichi Kamada, trequartista giapponese del Francoforte che è finito nel mirino anche del Borussia Dortmund. I gialloneri avrebbero anche convinto il giocatore ad accettare la loro offerta, avendo trovato l’accordo verbale. Come riporta Chelseafc365.com, però, sulle tracce del giocatore ci sono anche Chelsea e Manchester United, che stanno tentando di fare un tentativo lastminute per convincere il calciatore.