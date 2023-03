Calciomercato Roma, Allegri accelera: pronti 40 milioni

L’allenatore della Juventus ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote della Roma per quanto riguarda il prossimo calciomercato

La Roma e la Juventus sono da sempre due squadre rivali e gli scontri tra le due società regalano spettacolo sin da sempre. Per molti anni, infatti, i giallorossi e i bianconeri si sono contese le prime posizioni della classifica, con i torinesi che sono sempre riusciti ad avere la meglio. Ora la situazione sembra essere cambiata un po’ e Dybala e compagni hanno dimostrato di poter essere allo stesso livello della Vecchia Signora.

Anzi, vista proprio l’ultima partita, i giallorossi possono dire che in questa stagione il confronto è stato vinto dai giallorossi che allo Stadio Olimpico sono riusciti a vincere 1-0. Mattatore della serata è stato Gianluca Mancini che con una sassata all’angolino è riuscito a segnare la rete della vittoria. Tre punti importanti per riuscire a rimanere agganciati al secondo posto, che dista solamente tre lunghezze.

La rivalità tra Roma e Juventus, però, non è solo roba di campo. Anche i rispettivi uomini di calciomercato si stanno dando battaglia in vista della finestra estiva delle trattative. Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare di portare nella Capitale qualche nuovo innesto, ma sulle tracce di un obiettivo di calciomercato c’è anche Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso

La rosa dei bianconeri in questa stagione ha dimostrato di avere diversi limiti nonostante i tanti nomi altisonanti presenti in rosa. Il centrocampo è stato il reparto più discusso ed è proprio qui che la Juventus ha intenzione di fare qualche modifica.

Secondo quanto riporta fichajes.net, nel mirino di allegri c’è Rodrigo De Paul, che piace anche alla Roma. L’argentino non ha giocato al meglio con la maglia dell’Atletico Madrid e gli spagnoli stanno pensando di cederlo per rientrare dell’investimento fatto. La Juventus, che vuole prenderlo in estate, è disposta a spendere anche 40 milioni per riportare l’ex Udinese in Italia.