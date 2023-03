Calciomercato Roma, rivoluzione Ancelotti: doppio ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, rivoluzione totale in casa Real Madrid e doppio ritorno di fiamma per Tiago Pinto. Le ultime sul futuro della squadra guidata da Ancelotti

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sembra pronto al restyling completo in vista della sessione di calciomercato estiva. Il tecnico italiano avrebbe deciso di mettere alla porta due calciatori già accostati alla Roma nei mesi scorsi. L’epurazione spagnola può riaccendere la doppia pista in casa giallorossa, con Tiago Pinto pronto a sfruttare il ritorno di fiamma per sistemare il reparto in vista della prossima stagione.

Le scelte di Carlo Ancelotti possono intrecciarsi direttamente con il calciomercato estivo in casa Roma. Le ultime notizie che provengono dalla Spagna parlano di un vero e proprio restyling nel pacchetto arretrato del club spagnolo. Dietro la rivoluzione totale, favorita dalle scelte di mister Ancelotti, può accendersi il doppio ritorno di fiamma per Tiago Pinto, general manager e responsabile del mercato della Roma. Ecco come può riaccendersi la doppia pista in casa giallorossa, le scelte del tecnico dei Blancos sono decisive e possono regalare un nuovo intreccio con la Roma di José Mourinho.

Calciomercato Roma, fuga dal Real Madrid: doppia occasione in difesa

Dalla Spagna si pone l’accento sul ruolo di terzino destro del Real Madrid in vista della prossima stagione. Solo due calciatori sembrano certi di restare in rosa, mentre c’è un doppio addio che può riaccendere le sirene della Roma di Tiago Pinto.

Secondo quanto riportato dal sito As.com il Real Madrid deve risolvere il nodo legato al prossimo terzino destro. In vista della stagione 2023-24, solo Carvajal e Lucas Vazquez sembrano certi della conferma. Ancora da decifrare invece il futuro di Nacho, il classe ’90 è in scadenza di contratto ed è stato più volte accostato alla Roma. Un altro calciatore pronto a salutare è l’ex Fiorentina, Alvaro Odriozola. Il laterale destro non ha praticamente mai visto il campo è la sua cessione appare scontata secondo il sito iberico. Il classe ’95 venne segnalato in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto a gennaio, quando l’addio a Rick Karsdorp sembrava ad un passo.