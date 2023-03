Conte e l’erede di Mourinho: “La scelta dei Friedkin”

L’allenatore della Roma è in uscita dalla società in vista della prossima finestra di calciomercato estivo che arriva tra qualche mese

Il futuro di José Mourinho negli ultimi mesi non è più così sicuro. Le prime voci su un possibile addio hanno cominciato ad accumularsi dopo la fine del Mondiale in Qatar con l’eliminazione di Brasile e Portogallo. Le due squadre, infatti, sono uscite dalla competizione dopo aver affrontato rispettivamente Croazia e Marocco. Dopo questo scivolone, le Federcalcio hanno deciso di cambiare la guida della squadra e hanno messo nel mirino lo Special One.

I tifosi della Roma sperano di avere ancora il tecnico di Setubal per le prossime stagioni, con l’annata 2023/2024 che rappresenta l’ultima per cui il contratto del portoghese è in piedi. Mourinho, infatti, ha davanti a sé ancora un anno e mezzo di contratto e i Friedkin, per la loro filosofia, hanno intenzione di aspettare ancora. Nulla di allarmante, solo normale amministrazione per Dan e Ryan, che ci sono andati cauti anche con i contratti dei giocatori.

Sulle tracce di Mourinho, però, ci sono diversi club ultimamente e quello che sembra più avanti di tutti è il Chelsea, che sta vivendo una delle peggiori situazioni della propria storia. I Blues, infatti, sono decimi in classifica e vorrebbero migliorare la loro posizione. Per questo, la proprietà sta valutando di esonerare Potter e al suo posto prendere José.

Calciomercato Roma, “Oltre a un ingaggio importante serve un progetto importante”

Del futuro dello Special One ne ha parlato Fabrizio Lucchesi ai microfoni di TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it, dove ha descritto quelle che secondo il suo pensiero saranno le strategie dei Friedkin.

Sul possibile sostituto di Mourinho, Lucchesi ha affermato: “Conte alla Roma? Mah, se leggo che la Roma fa fatica con lo stipendio di Mourinho, non so se è vero ma lo leggo… Mourinho e Conte hanno ingaggi molto elevati, d’altra parte sono i top del mondo. Il problema è che vogliono anche la squadra per vincere i campionati, quindi servono queste due caratteristiche. Primo, la squadra per vincere i campionati, secondo, gli ingaggi molto elevati. Io credo che se Mourinho va via la Roma va su un profilo diverso. Inizia un nuovo corso, un profilo di allenatore che vuole crescere ulteriormente ma in modo graduale. Non prendono un top come Conte, questo è il mio pensiero”.

