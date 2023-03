Lucchesi ricorda Galbiati: “De Rossi l’ha scoperto così”

Addio a Italo Galbiati, vice di Fabio Capello nello scudetto della Roma del 2001. Ecco il ricordo di un altro ex giallorosso, Fabrizio Lucchesi.

Il calcio italiano perde Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello, al suo fianco anche nell’esperienza alla Roma. A ricordarlo è stato un altro ex dirigente giallorosso, Fabrizio Lucchesi. Ecco il commovente ricordo dopo la morte di Galbiati, figura centrale per il calcio italiano. Spunta anche il retroscena sulla “scoperta” di Daniele De Rossi in prima squadra.

Addio Italo Galbiati, l’ex vice allenatore di Fabio Capello si è spento quest’oggi all’età di 85 anni. Anche la Roma ha ricordato ufficialmente il vice allenatore del terzo scudetto giallorosso, tramite un commosso ricordo affidato ai social network. A parlare del vice allenatore è stato anche un altro ex giallorosso, Fabrizio Lucchesi. Ex dirigente sportivo ai tempi della Roma del 2001, ha affidato il suo ricordo commosso in diretta ai microfoni della TV PLAY a calciomercato.it

Addio a Italo Galbiati, il ricordo commosso di Lucchesi: “De Rossi l’ha scoperto così”

L’ex dg della Roma, oggi al Monterosi in Lega Pro, ricorda con commozione Italo Galbiati: “Un professionista esemplare, uomo che completava Capello, nell’essere poi di fatto un binomio super vincente. Per vent’anni è stata la miglior coppia che c’era in Italia e in Europa, probabilmente tra le più grandi del mondo.”

Sul rapporto con Capello: “Non c’era bisogno neanche che si parlassero. Era un grandissimo intenditore di calcio, persona per bene. Faccio fatica a trovare un ricordo negativo.” Infine Lucchesi svela un retroscena che coinvolge Daniele De Rossi: “Era un tipo silenzioso e poi quando parlava lo faceva solo per segnalare dei profili di alto livello del settore giovanile. Una volta chiese a Capello di portare in prima squadra un ragazzo che giocava negli Allievi: era Daniele De Rossi”