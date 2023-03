Roma-Real Sociedad, nuovo recupero per Mou: le ultime da Trigoria – VIDEO

Vigilia di Europa League in casa Roma. Domani pomeriggio i giallorossi ospiteranno allo stadio Olimpico la Real Sociedad, c’è un nuovo recupero per Mou

Domani pomeriggio, alle ore 18:45, la Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico. In palio la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, contro gli spagnoli della Real Sociedad. José Mourinho ha presentato la sfida europea in conferenza stampa, prima di dirigere l’allenamento di rifinitura a Trigoria. Il tecnico portoghese può sorridere per un nuovo recupero in casa giallorossa. Ecco foto e video dall’allenamento della vigilia.

La Roma tornerà in campo domani per l’andata degli ottavi di finale di Europa League allo stadio Olimpico. L’impianto sportivo si prepara ad un nuovo sold-out, mentre la squadra giallorossa vuole dare continuità alla vittoria contro la Juventus. Non sarà certo facile affrontare la Real Sociedad di Imanol Alguacil, quarta forza della Liga in Spagna. Domani il primo atto della sfida europea alla compagine basca, dopo la conferenza stampa della vigilia José Mourinho ha diretto l’allenamento di rifinitura a Trigoria. Il tecnico portoghese può esultare per un nuovo recupero a centrocampo, il lungo infortunio è ormai alle spalle.

Roma-Real Sociedad, rifinitura a Trigoria: Mou ritrova Darboe – VIDEO

La squadra giallorossa ha svolto la rifinitura della vigilia nel centro sportivo di Trigoria. Come testimoniano le immagini era presente all’allenamento anche Ebrima Darboe. Il giovane centrocampista era fermo ai box dalla scorsa estate a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio.

Il classe 2001 si è rivisto in gruppo a Trigoria, come testimonia il nostro video dal centro sportivo giallorosso. Le sue condizioni andranno ovviamente monitorate ma il segnale non può che essere positivo per il giovane centrocampista. Per quel che riguarda la sfida di domani José Mourinho sembra orientato a scegliere dal primo minuto Diego Llorente, al posto dello squalificato Roger Ibanez. In avanti può tornare Tammy Abraham dal primo minuto, possibile l’iniziale riposo invece per Gini Wijnaldum. Appuntamento alle ore 18:45, domani allo stadio Olimpico.