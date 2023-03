Calciomercato Roma, addio Mourinho: il PSG cala il poker

Calciomercato Roma, in casa PSG già si ragiona sul dopo Galtier. L’eliminazione dalla Champions può essere fatale per l’ex Nizza e non tramonta la pista Mourinho

Il PSG è stato eliminato dagli ottavi della Champions League per mano del Bayern Monaco. I bavaresi si sono imposti per 2-0 in casa, dopo aver vinto anche la gara d’andata a Parigi. La squadra francese saluta per l’ennesima volta la massima competizione europea, e si infiamma il dibattito sul possibile esonero di Christophe Galtier. La pista che porta a José Mourinho è ancora in piedi per il club parigino.

Christophe Galtier finisce sul banco degli imputati in casa PSG dopo l’eliminazione dalla Champions League. La squadra parigina è stata sconfitta per 2-0 dal Bayern Monaco ed ha salutato la massima competizione europea agli ottavi di finale. La situazione del tecnico francese è tutta da decifrare ora ed è molto simile alla posizione di Antonio Conte in casa Tottenham. Entrambi gli allenatori rischiano di pagare caro l’eliminazione dalla Champions League, c’è la possibilità di esonero immediato per tutti e due i tecnici. Dalla Francia non sembrano avere dubbi sulle sorti della guida tecnica del PSG, eliminato anche dalla Coppa di Francia dal Marsiglia di Igor Tudor.

Calciomercato Roma, in Francia si ragiona sul dopo Galtier: anche Mourinho in lista

Continua la maledizione in Champions League per il PSG. La squadra parigina è stata estromessa dagli ottavi di finale ed il primo posto in Ligue 1, con otto punti di vantaggio proprio sul Marsiglia, non sembra essere una sufficiente garanzia per il futuro di mister Galtier.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal sito francese Score.fr la posizione dell’ec tecnino di Lille e Nizza è sempre più vacillante. Il club guidato da Nasser Al-Khelaifi ha sollevato diversi allenatori dopo il flop in Champions League. La sorte di Galtier potrebbe essere la medesima, ed il media transalpino non esclude che l’esonero possa arrivare anche nell’immediato. Per l’eredità del classe ’66 spuntano quattro nomi in casa parigina: José Mourinho, Zinedine Zidane, Tuchel e Thiago Motta. Il sito sottolinea come le mosse della dirigenza del PSG saranno decisive nelle prossime settimane.