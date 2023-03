Conte alla rovescia: "Stagione di m...", lo ha già esonerato

Il Tottenham di Antonio Conte è stato eliminato dal Milan negli ottavi di finale della Champions League. Il tecnico viene demolito dalla stella degli Spurs

Il Tottenham di Antonio Conte ha salutato ieri sera la Champions League. Il pareggio a reti bianche di Londra ha consegnato il pass dei quarti di finale al Milan di Stefano Pioli. Dopo l’eliminazione europea il tecnico salentino è stato letteralmente demolito da uno delle stelle degli Spurs. Si accende la polemica in casa Tottenham, mentre le sirene della Serie A possono tornare a squillare per il futuro di Antonio Conte.

Il Tottenham è reduce dall’amara serata europea contro il Milan. La squadra rossonera ha estromesso i londinesi dagli ottavi di finale della Champions League, decisiva la vittoria di misura dell’andata a San Siro nel doppio confronto. Gli Spurs salutano la massima competizione europea, mentre il Milan di Stefano Pioli si gode l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Dopo l’eliminazione europea il tecnico italiano è finito sul banco degli imputati, ad infiammare la polemica ci ha pensato l’attaccante brasiliano Richarlison. Le dichiarazioni del numero 9 degli Spurs hanno fatto rumore.

Tottenham, Richarlison attacca mister Conte: “Non capisco perchè non gioco”

L’attaccante brasiliano ha scelto il pugno duro dopo il pareggio a reti bianche tra Tottenham e Milan a Londra. Richarlison attacca senza mezzi termini le scelte del tecnico pugliese, parlando apertamente di “Stagione di m***a.” La punta ex Everton accusa l’allenatore di non averlo fatto giocare dal primo minuto.

L’attaccante brasiliano non ha digerito le scelte di Conte: “Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente il mister mi ha messo in panchina.” Il numero 9 del Tottenham accende la polemica e le sue parole potrebbero profetizzare un probabile esonero del tecnico italiano. Per il futuro di Conte sembrano potersi riaprire le porte della Serie A, oltre alle tre ‘grandi’ del nord il profilo del tecnico pugliese è stato nuovamente accostato alla Roma in caso d’addio a fine stagione a José Mourinho.