Calciomercato Roma, futuro da tutor: scelti i sostituti

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote della Roma in vista del prossimo calciomercato estivo

Tiago Pinto si sta muovendo per cominciare a preparare il calciomercato estivo che arriva tra pochi mesi. Mancano meno di 120 giorni all’arrivo del primo luglio, che segna il gong virtuale per l’inizio delle trattative. Da quel giorno, infatti, tutto i club possono ufficializzare u nuovi innesti, con Mourinho che vorrebbe vedere rinforzata la Roma. Per questo motivo il general manager ha già mosso i primi passi.

L’obiettivo dell’ex Benfica è quello di trovare i migliori profilo che il panorama può offrire, soprattutto stando attento ai costi. Riuscire a prendere qualche talento a parametro zero, infatti, sarebbe fondamentale per i giallorossi che devono fare i conti con la Uefa. L’organo calcistico presieduto da Ceferin, infatti, ha imposto le regole del Fair Play Fianziario sul club, che ha firmato il settlement agreement per non incorrere in penalizzazioni.

Per questo motivo, a gennaio sono arrivato Ola Solbakken e Diego Llorente, con il primo arrivato ancora prima di gennaio a parametro zero, mentre il secondo alla metà del primo mese del 2023 in prestito dal Leeds. I reparti che il general manager vuole migliorare sono diversi e sotto la lente d’ingrandimento ultimamente c’è la porta.

Calciomercato Roma, Vicario e Carnesecchi nel mirino

Rui Patricio ha dimostrato di essere un buon portiere, ma le sue qualità non lo rendono infallibile. Il trentacinquenne, infatti, in Serie A non si è distinto per nessuna parata importante che ha salvato il risultato. Solo con la Juventus nell’ultima giornata ha sfoggiato qualche bell’intervento.

Per questo in molti si stanno interrogando sul suo futuro. Come riporta Il Messaggero, anche Pinto lo sta facendo e nel mirino ha messo ben due giocatori. Il primo è Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che ha dimostrato di avere grandi qualità per giocare in Serie A. Il secondo è meno esperto, si tratta di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese. Proprio contro i giallorossi l’estremo difensore di Rimini si è messo in luce con dei buoni interventi salvando il risultato. Comunque Rui Patricio può contare su un altro anno di contratto in cui potrà eventualmente aiutare un altro portiere a crescere.