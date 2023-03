Calciomercato Roma, futuro Dybala già scritto: l’annuncio ufficiale infiamma i tifosi

Calciomercato Roma, Paulo Dybala esce allo scoperto sul proprio futuro. Tra la clausola ed il rapporto con i tifosi la ‘Joya’ sembra avere le idee chiare

Questo pomeriggio la Roma di José Mourinho tornerà in campo, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà la Real Sociedad di Imanol Alguacil, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ottavi conquistati anche grazie alla rete di Paulo Dybala contro il Salisburgo, decisiva per completare la rimonta alla squadra austriaca nei play off. E l’attaccante della Roma è uscito allo scoperto sul suo futuro.

Tra poche ore la Roma tornerà in campo per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. L’urna europea ha abbinato alla squadra di Mourinho la Real Sociedad, quarta forza nella Liga spagnola. La squadra basca, guidata dal 2018 da Imanol Alguacil, sarà un banco di prova importante per testare le ambizioni giallorosse in Europa. La Roma è reduce dalla convincente vittoria contro la Juventus, trovare continuità tra le mura amiche sarebbe fondamentale per mantenere alto l’entusiasmo in vista delle prossime gare decisive. Prima della sfida alla squadra basca è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, l’argentino Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Dybala non ha dubbi: “Il mio futuro è qui”

Il numero 21 giallorosso ha lanciato un nuovo messaggio d’amore ai tifosi romanisti: “La passione che c’è in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile.” Amore corrisposto da tutti i tifosi giallorossi, che possono tirare un sospiro di sollievo intorno al futuro della ‘Joya’.

Alla domanda sulla clausola d’uscita bassa l’attaccante della Roma sembra avere le idee chiarissime: “Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà in futuro… non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite.” C’è anche la promessa che infiamma i tifosi giallorossi: ” I tifosi sono qualcosa di unico e per questo la Roma meriterebbe di salire su gradini più alti. Ecco perché dobbiamo fare le cose per bene e portare la Roma allo stesso livello della gente.“