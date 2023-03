Calciomercato Roma, ribaltone Inter: offerta con doppio scambio

I nerazzurri hanno intenzione di prendere il giocatore nella prossima finestra di calciomercato e continuano a spaventare la Roma

Il calciomercato estivo è lontano, eppure sembra già a un passo. Tanti uomini di calciomercato di stanno muovendo in questi giorni per cominciare a gettare le basi per l’estate, quando si dovrà entrare nel vivo delle trattative. Da giugno ai primi di settembre, le squadre cercheranno di inserire nuovi innesti in rosa per affrontare al meglio la prossima stagione, con le lacune individuate durante l’annata che dovranno essere colmate.

Mourinho ne ha già sottolineate diverse avrebbe voluto veder risolti questi piccoli problemi nella squadra già a gennaio. Tiago Pinto, però, non ha potuto accontentare il tecnico perché ha dovuto fare uno slalom gigante tra i paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Per non incorrere in penalizzazioni, la Roma ha firmato il settlement agreement con l’organo calcistico europeo. Questo ha permesso al general manager di prendere solo Ola Solbakken e Diego Llorente.

Molto importanti per il calciomercato estivo sono anche le cessioni, che possono permettere ai giallorossi di muoversi con più agilità. Costruire un tesoretto con gli esuberi sarebbe fondamentale per poter prendere quei giocatori fondamentali per la formazione titolare. Nel mirino degli altri club, però, ci sono i senatori della rosa, che hanno attirato l’attenzione.

Calciomercato Roma, l’Inter prepara il piano per la difesa

Uno di questi è Chris Smalling, da tempo nel mirino dell’Inter. Il difensore inglese si libera a zero in estate e il suo futuro potrebbe colorarsi di nerazzurro, con Marotta che vorrebbe ripetere l’operazione Mkhitaryan.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, i milanesi stanno cominciando a preparare l’assalto a un altro difensore. Si tratta di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta, che ha già giocato 37 partite in Serie A con 3 gol segnati. Per prenderlo l’Inter sta valutando di abbassare il cartellino, che i bergamaschi hanno sempre posto in alto, con due giovani. Satriano e Fabian, infatti, potrebbero essere buone pedine per abbassare le richieste del club allenato da Gasperini. Se l’affare dovesse andare in porto, allora una pretendente per Chris Smalling si allontanerebbe, rendendo più facili i discorsi per il rinnovo.