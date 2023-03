Roma, ultim’ora Pellegrini: l’esito della Tac

Roma, Lorenzo Pellegrini è uscito per un infortunio alla testa. Ecco l’esito della Tac alla quale si è sottoposto il capitano giallorosso

Attimi di paura per Lorenzo Pellegrini, che dopo aver preso un colpo alla testa, ha dovuto lasciare il campo. Il capitano della Roma è uscito sanguinante dal terreno di gioco dell’Olimpico ed è stato subito portato a Villa Stuart per sottoporsi ad una Tac.

L’esito comunque è stato negativo, per fortuna, e non ci dovrebbero essere dei problemi importanti per il giocatore, anche se, ovviamente, allo stesso sono stati applicati dei punti di sutura per chiudere la ferita in testa e ovviamente, anche per questo, è in forte dubbio per la prossima sfida di campionato, quella di domenica contro il Sassuolo.

Roma, le condizioni di Pellegrini

Insomma, le condizioni di Pellegrini al momento non destano particolare preoccupazione se non, e questo è sottointeso, per la ferita che lo ha costretto a lasciare il campo nella seconda parte di gara. La situazione della ferita verrà monitorata giorno dopo giorno e dalle parti di Trigoria non prenderanno ovviamente nessun rischio. Se domenica ci potrà essere, ci sarà, altrimenti in campo lo si potrebbe vedere nella gara di ritorno, quella di giovedì prossimo in Spagna.

Lo spavento, comunque, per tutti, è stato davvero grande. Ma per fortuna almeno i primi esami sono di buon auspicio. Pellegrini, e questa è una cosa certa, verrà tenuto sotto osservazione nelle prossime ore e nei prossimi giorno. Ma tutto sommato è andata bene, perché quel colpo avrebbe potuto portare a dei problemi più seri ma fortunatamente non è stato così. Forza Capitano!

Per Llorente invece il problema è muscolare, all’adduttore sinistro. Anche lui domani, con molta probabilità, verrà sottoposto a degli esami strumentali per capire quella che è l’entità dell’infortunio.