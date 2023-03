Calciomercato Roma, svolta Europa League: firma a sorpresa

La Roma sta valutando le prossime operazioni di mercato. Una firma potrebbe arrivare a sorpresa, Pinto si è messo al lavoro.

La Roma versione 2023/24 inizia a prendere forma. Il futuro di José Mourinho è ancora un rebus e la permanenza in panchina dipenderà dall’esito dell’atteso faccia a faccia con i Friedkin. Il direttore generale Tiago Pinto, intanto, ha cominciato a lavorare per potenziare la rosa e blindare i gioielli.

Per quanto riguarda gli acquisti, l’allenatore portoghese invoca l’arrivo di elementi già pronti ed abituati ad esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Gente capace, fin da subito, di cambiare il volto della formazione giallorossa. Il sogno è Luka Modric che al termine dell’attuale stagione, salvo sorprese, dirà addio al Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza e i vari incontri non sono bastati per trovare la quadra sul prolungamento. Il croato ha cominciato a guardarsi incontro, ricevendo le proposte anche del Tottenham e dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Tra le file delle Merengues milita un altro calciatore molto apprezzato da Mou, ovvero Marco Asensio scivolato indietro nelle gerarchie di Carlo Ancelotti. Il quale, nelle sfide contro il Barcellona in Coppa del Re ed il Betis Siviglia in campionato, lo ha lasciato in panchina senza utilizzarlo. Due esclusioni di fila legate alla complicata trattativa riguardante il rinnovo. La Roma è alla finestra e, nelle prossime settimane, proverà anche a spegnere le voci riguardanti gli addii di Paulo Dybala e Andrea Belotti.

Roma, torna possibile il rinnovo di Belotti

L’argentino, che di recente, ha speso parole al miele nei confronti dell’ambiente giallorosso, è finito nel mirino del Barcellona. L’ex capitano del Torino, invece, è legato al club fino a giugno tuttavia le sue ultime ottime prestazioni, specie quella fornita ieri in Europa League, hanno impressionato la dirigenza.

Nell’accordo sottoscritto tra le parti nella scorsa estate è presente un’opzione di rinnovo per due anni al verificarsi di determinate condizioni. Questi obiettivi, tra cui il raggiungimento di 21 presenze da almeno 45 minuti, non sono state ancora centrate tuttavia un nuovo matrimonio, stando a quanto riportato dal giornalista Francesco Balzani, è possibile. Belotti, dopo aver vissuto gran parte della stagione da comprimario, è pronto a riprendersi le luci della ribalta. E a convincere la Roma a puntare, ancora una volta, su di lui.