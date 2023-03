Calciomercato Roma, tentazione Dybala: il top club paga la clausola

La Roma valuta le prossime mosse di mercato tese a tranquillizzare Mourinho. Il big, intanto, è finito nel mirino del top club.

La stagione sta per entrare nel vivo e potrebbe regalare sia l’Europa League che un piazzamento in zona Champions League. La Roma, in ogni caso, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato e capire in che modo tranquillizzare l’inquieto José Mourinho.

Il suo contratto scade nel 2024 ma in realtà il divorzio potrebbe andare in scena già a giugno, nel caso in cui il mister originario di Setubal non dovesse ricevere le opportune garanzie dai Friedkin. Nella città Eterna si trova bene e vorrebbe restare. Tutto, però, dipenderà dalle strategie di crescita che il club vorrà attuare. Il confronto decisivo con i proprietari statunitensi non è stato ancora fissato ma intanto il direttore generale Tiago Pinto ha cominciato a gettare le basi di alcune operazioni tese a potenziare la rosa e blindare i gioielli più splendenti della rosa.

Per quanto riguarda gli acquisti, il mirino è finito su Guglielmo Vicario diventato uno dei migliori interpreti nel ruolo nel panorama calcistico europeo. A gennaio, per lui, si era fatto avanti il Bayern Monaco che ha poi preferito puntare su Yann Sommer alla luce delle pretese economiche dell’Empoli che lo valuta non meno di 25 milioni. In difesa, invece, i nomi seguiti sono quelli di Perr Schuurs del Torino e Caglar Soyuncu del Leicester. Il piano di rafforzamento della squadra, inoltre, passerà dalla permanenza di Paulo Dybala e Chris Smalling.

Roma, spunta il Barcellona per Dybala

L’argentino, attraverso un’intervista, ha giurato amore e fedeltà alla Roma tuttavia il suo futuro resta tutto da scrivere. Il motivo è da ricercare nella clausola rescissoria da 20 milioni (12 per il mercato estero) che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di un gran numero di top club europei.

Nei giorni scorsi si era parlato del Manchester United, alla ricerca di elementi di qualità da regalare ad Erik ten Hag. Oggi invece, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, è la volta del Barcellona che lo ritiene “un’alternativa molto interessante visto il rapporto qualità-prezzo”. Pinto, dal canto suo, si è già attivato per spegnere le voci relative ad un possibile addio mettendo sul piatto un prolungamento fino al 2026 con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Ora la palla passa a Dybala che, con il nuovo accordo, passerebbe dagli attuali 4.5 milioni a quota 6 netti. La concorrenza è folta, ma la Roma è fiduciosa.