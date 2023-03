Calciomercato Roma, addio top player: si chiude a 6 milioni

La Roma è alla finestra in attesa di piazzare l’affondo per i giocatori richiesti da Mourinho. Nel mirino c’è un top caduto in disgrazia.

Sono giorni intensi per Tiago Pinto. La sessione invernale del mercato si è ormai chiusa da diverse settimane, portando in dono Ola Solbakken (preso a parametro zero) e Diego Llorente (in prestito secco dal Leeds), tuttavia il direttore generale della Roma è di nuovo al lavoro per individuare i rinforzi da ingaggiare in estate.

L’obiettivo del club è quello di acquistare, rispettando tutti i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, gli elementi di qualità richiesti a gran voce da José Mourinho. Il tecnico, dopo aver vinto la Conference nello scorso maggio ed essere ancora in corsa in Europa League e per la qualificazione in Champions, nella prossima stagione intende alzare ancora di più il livello. Per rendere la rosa più competitiva e tranquillizzare il mister, finito intanto nel mirino del PSG, i giallorossi dovranno però investire in maniera concreta sul mercato.

In primis, si cercherà di prendere un centrocampista capace di legare il gioco e finalizzare, quando necessario, la manovra costruita. Il sogno resta Luka Modric la cui esperienza al Real Madrid, salvo sorprese, si concluderà a giugno. Il colpo, alla luce della folta concorrenza, si preannuncia in ogni caso complicato. Ecco perché il direttore generale ha iniziato a valutare una serie di alternative. Una di queste risponde al nome di Davide Frattesi, valutato dal Sassuolo non meno di 30 milioni. Occhio, inoltre, a Houssem Aouar che di recente ha smentito le voci relative ad un suo trasferimento all’Eintracht Francoforte.

Roma, l’ultimatum del Real Madrid ad Asensio

Per quanto quanto riguarda il pacchetto offensivo, la priorità consisterà nel prendere il sostituto di Nicolò Zaniolo (passato al Galatasaray). Nelle ultime ore, ad esempio, hanno subito un rialzo le quotazioni di Marco Asensio, legato al Real Madrid fino a giugno e finito a sorpresa ai margini della formazione titolare.

Nella sfida del 21 febbraio sul campo del Liverpool è sceso in campo a tre minuti dalla fischio finale. Contro il Barcellona in coppa del Re ed il Betis Siviglia in campionato, invece, Carlo Ancelotti lo ha lasciato in panchina senza impiegarlo. Due esclusioni consecutive motivate dalla complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto. I Blancos, dal canto loro, hanno messo sul piatto un aumento da 4.5 a 4.8 milioni. Il classe 1996, tramite l’agente Jorge Mendes, ha fatto sapere di volerne 6 netti. I contatti sono quindi finiti su un binario morto con il club che, stando a quanto riportato dal sito ‘Defensa Central’, ha inviato un vero e proprio ultimatum ad Asensio. La proposta resterà a disposizione soltanto per pochi altri giorni. Scaduti i termini, dovrà cercarsi una sistemazione alternativa. La Roma, intanto, osserva.