Paura per Pellegrini: notte sotto osservazione e 30 punti di sutura

Paura per Pellegrini, ieri la botta in testa: gli esami hanno dato esito negativo ma il giocatore è rimasto una notte a Villa Stuart

Per Lorenzo Pellegrini quella di ieri non è stata una bella serata. Il capitano della Roma è uscito nel secondo tempo per un colpo alla testa che lo hanno costretto a rimanere una notte sotto osservazione a Villa Stuart. Sì, la tac ha dato esito negativo così come vi abbiamo raccontato già nella serata, ma la prudenza, in questi casi, non è mai troppa.

Al giocatore, inoltre, sono stati messi 30 punti di sutura sulla fronte. Il colpo è stato incredibile e onestamente in quegli istanti in molti hanno avuto paura. Una paura anche per Pellegrini che comunque è uscito sulle sue gambe.

Paura per Pellegrini, salta il Sassuolo

In ogni caso, Lorenzo, contro il Sassuolo domenica non ci sarà e su questo non ci possono essere discussioni. Troppo rischioso mandare in campo nonostante, siamo certi, lui vorrebbe esserci per cercare di far chiudere al meglio la settimana della Roma partita con la vittoria sula Juventus domenica scorsa e continuata ieri con la vittoria in Europa League contro la Real Sociedad. Ma nessuno si prenderà un rischio inutile. In questo momento meglio averlo pronto per la sfida in Spagna.

Insomma, un altro problema per Mourinho che dovrà valutare, come detto prima, anche le condizioni di Belotti che ha rimediato una frattura al polso sempre nella sfida di ieri sera. Anche l’attaccante è a rischio per il prossimo impegno di campionato anche se, in questo caso, non essendo un colpo in testa Belotti potrebbe giocare con un tutore così come successo con Cristante. vedremo quello che succederà tra oggi e domai. Ma non è senza dubbio un momento fortunato per la Roma. Ultimo aggiornamento: Pellegrini lunedì si sottoporrà ad una nuova tac di controllo. Col Sassuolo non ci sarà sicuramente.