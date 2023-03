Probabili formazioni Roma-Sassuolo: Mourinho costretto a cambiare

Probabili formazioni Roma-Sassuolo: dopo la grande prestazione in Europa League Mourinho costretto ai cambi per la partita di campionato

La partita di Europa League ha messo davanti Roma e Real Sociedad per il match valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Gli spagnoli venivano da un periodo negativo in campionato, dove hanno centrato la vittoria in una sola occasione nelle ultime cinque partite, tuttavia questo non gli ha impedito di essere ancora la quarta forza del campionato, che garantirebbe l’accesso in Champions League.

Il Betis però (sconfitto a Old Trafford per 4-1) adesso è distante solo 3 punti e rischia di superare in classifica i rivali della Sociedad. La Roma non è da meno dei baschi neanche in campionato, dove, grazie alla bella vittoria sulla Juventus, vanta un saldo quarto posto.

La partita di ieri è stata praticamente perfetta, grazie anche alla cornice di pubblico che ha saputo essere un vero e proprio dodicesimo uomo in campo, spingendo la squadra nel momento del bisogno. Si potrebbe dire infatti che ci sia un po lo zampino della Curva Sud nell’azione del gol del 2-0, poco prima infatti il settore caldo del tifo giallorosso aveva richiamato a raccolta tutto lo stadio, che ha seguito con i cori lanciati dalla curva, creando un’atmosfera incredibile, capace di dare una spinta in più ai giocatori che sono riusciti a spingere sull’acceleratore e a trovare il gol del doppio vantaggio.

Non c’è tempo per riposare e per godersi la vittoria però. Domenica ci sarà già il prossimo avversario, ovvero il Sassuolo, e mister Mourinho è costretto a diversi cambi per questa sfida.

Probabili formazioni Roma-Sassuolo: Mou costretto a cambiare

Un vero e proprio tour de force per i giallorossi che dopo il match di Europa League dovranno affrontare prima il Sassuolo, poi il ritorno a San Sebastien, ed infine il derby con la Lazio, senza contare che questo filotto di partite è iniziato con la vittoria sulla Juventus.

Mourinho dovrà essere eccellente nella scelta dei giocatori se vuole tentare l’impresa titanica di non lasciare punti per strada ed accaparrarsi il passaggio turno e questo passa inevitabilmente dalla rotazione dei giocatori a sua disposizione.

Il primo degli assenti sarà Lorenzo Pellegrini, che a causa della brutta ferita rimediata al volto è fuori dai giochi, ma potrebbe non essere l’unico. In dubbio ci sono tantissimi altri giocatori di livello della rosa, tra cui Nemanja Matic.

Il serbo ha bisogno di riposo ed in un match più abbordabile potrebbe essere lasciato fuori da Mourinho, cosa però non scontata visti i pochi ricambi in quel ruolo e la squalifica di Cristante. Da valutare invece la condizione fisica di diversi altri giocatori, tra cui Belotti (dovrà sottoporsi a intervento chirurgico), LLorente e Solbakken. Probabile riposo per Karsdorp, con il rientro a destra di Zalewski, mentre Ibanez – squalificato in Europa League – dovrebbe tornare a disposizione dopo la brutta ferita rimediata contro la Juventus. Ecco le possibili scelte di entrambe i tecnici e le probabili formazioni per la sfida in programma domenica all’Olimpico alle ore 18:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho. In panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Kumbulla, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato. Indisponibili: Solbakken, Darboe, Pellegrini, Llorente, Belotti. Squalificati: Cristante. Diffidati: Mancini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, G. Ferrari, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Pinamonti, Alvarez, Ceide, Defrel Indisponibili: Toljan, Muldur, Romagna. Diffidati: Tressoldi, Thorstvedt, Zortea