Stadio della Roma, incontro Friedkin-Gualtieri: nuova scadenza

Il patron della Roma ieri sera è stato nell’impianto del Foro Italico per la partita contro la Real Sociedad per gli ottavi di Europa League

Ieri sera la Roma ha vinto 2-0 contro la Real Sociedad nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita dello Stadio Olimpico è stata da applausi, con il tifo giallorosso che ha sorretto la squadra per tutti i 90 minuti e anche di più. Durante quelli di recupero, infatti, è partito il coro a oltranza da parte della Curva Sud che ha coinvolto tutto l’impianto, che ha cantato fino al triplice fischio dell’arbitro.

Un’atmosfera da brividi per una partita molto importante come quella con gli spagnoli, che erano arrivati nella Capitale sperando in qualcosa di diverso. A peggiorare ancora la serata dei biancoblù è stato Marash Kumbulla. Il difensore albanese ha messo il sigillo alla partita all’87′ quando con un stacco imperioso ha segnato il 2-0 finale. Una rete che ha chiuso i giochi, nonostante i giocatori avversari hanno cercato sempre di spaventare Rui Patricio.

L’altra rete è arrivata dopo 13 minuti, con El Shaarawy che si è fatto trovare pronto su un cross di Abraham sul secondo palo. Il gol del Faraone ha fatto esplodere lo stadio di felicità e ha iniziato la festa romanista. Ora la testa va alla gara con il Sassuolo e poi inevitabilmente a quella di ritorno a San Sebastian.

Roma, i Friedkin incontrano Gualtieri

Allo stadio Olimpico, tra i 61.000 tifosi giallorossi accorsi per sostenere la squadra, c’era anche Dan Friedkin, tornato sui seggiolini blu dell’impianto del Foro Italico – quelli imbottiti non quelli in plastica – dopo diversi mesi a causa del lavoro.

Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente giallorosso ha incontrato il salutato Gualtieri nella pancia dello stadio. Un incontro amichevole, nel quale si è parlato anche del futuro dello Stadio della Roma a Pietralata. Dan ha affermato che sarà lui stesso il primo a visionare la stesura definitiva. La Giunta entro marzo dovrà votare sulla delibera.