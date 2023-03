Calciomercato Roma, intreccio Mourinho-Tuchel: lo “sponsor” viene meno

La Roma gongola dopo la vittoria contro la Real Sociedad ma Mourinho resta inquieto. Una possibile destinazione, intanto, decade.

I quarti di finale di Europa League distano ancora 90 minuti. Un’eternità. La vittoria ottenuta ai danni della Real Sociedad, però, ha messo in discesa il percorso della Roma che, per qualificarsi, dovrà evitare al ritorno cali di concentrazione. Nonostante il successo, però, José Mourinho è rimasto inquieto.

Al termine della gara vinta grazie alle reti firmare da Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, il tecnico portoghese è infatti tornato a rimarcare la poca profondità della rosa a disposizione. Pochi cambi di livello ed opzioni ridotte all’osso. L’ennesimo segnale ai Friedkin ai quali l’allenatore, nel corso dell’atteso faccia a faccia (non ancora calendarizzato), chiederà di investire in maniera pesante nella sessione estiva del mercato.

In caso contrario ed in assenza delle dovute rassicurazioni in merito al piano di sviluppo triennale sottoscritto nel maggio 2021, non è da escludere un addio, Il direttore generale Tiago Pinto, stando così le cose, ha iniziato a muoversi al fine di individuare i possibili innesti da portare nella capitale in modo tale da tranquillizzare Mourinho. I profili seguiti sono quelli di Perr Schurrs del Torino, Caglan Soyuncu del Leicester ed Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Occhio, inoltre, ad Adama Traoré la cui esperienza al Wolverhampton si concluderà a breve.

Roma, Mourinho si allontana dal PSG

Il nome di Mourinho, nel frattempo, continua ad essere accostato a diverse formazioni. Di recente si era parlato di un possibile ritorno al Chelsea al posto di Graham Potter. La posizione dell’ex Brighton, però, si è consolidata dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Alcuni media, inoltre, lo avevano accostato al Paris Saint Germain. Christophe Galtier, chiamato nella scorsa estate a raccogliere il testimone lasciato da Mauricio Pochettino, non è riuscito a risolvere le criticità che da anni caratterizzano lo spogliatoio andando incontro a numerose prestazioni negative. La proprietà, stando a quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, sta pensando di avviare l’ennesima rivoluzione cacciando sia lo stesso Galtier che il direttore sportivo Luis Campos. Un provvedimento che andrebbe ad influire anche sul futuro di Mourinho, visto che Campos aveva proposto proprio Mourinho come sostituto di Galtier. Una buona notizia per la Roma, che ora proverà a trattenerlo ancora. Per strappare il suo “sì”, però, serviranno colpi di livello. Per quanto riguarda il PSG, invece, si rialzano le quotazioni di Thomas Tuchel.