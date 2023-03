Roma, protesta UFFICIALE: la decisione della società

Roma, la protesta è UFFICIALE: ecco la decisione della società dopo il respingimento del ricorso contro la squalifica di Mourinho

La Roma “alza” la voce. Non ci stanno i giallorossi che si sono visti respingere il ricorso contro la squalifica di Mourinho. Le due giornate sono state confermate e il tecnico giallorosso, dopo essere stato espulso contro la Cremonese, ed essere andato in panchina contro la Juventus per la sospensione temporanea della squalifica, non sarà in panchina né contro il Sassuolo né contro la Lazio. Insomma, una beffa terribile per la società.

Che ha deciso di rispondere con una protesta. Ufficiale. Sì, nelle prossime due partite di campionato nessun tesserato giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti né prima del match e nemmeno alla fine della partita. Due giornate di silenzio stampa contro quella che è la decisione. Invece, sia Mou che tutti i tesserati parleranno giovedì prossimo, e in conferenza stampa il giorno prima, in vista della sfida di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad. Un muro contro muro davvero incredibile.

Roma, ufficiale la protesta

Insomma, nessuna dichiarazione e nemmeno conferenza stampa domani di Mourinho, ma questa è una cosa che la Roma ha già fatto nel corso della stagione. Ma una presa di posizione così netta, fino al momento, non c’era mai stata. La Roma ha deciso di rispondere in questo modo alla decisione arrivata nel pomeriggio. Una decisione sicuramente diversa da quelle che erano le previsioni della vigilia.

Silenzio stampa quindi. Non parla nessuno e bocce cucite Così hanno deciso i Friedkin dopo la mazzata. Nessuna sensazione a caldo dopo il match, nessuna presentazione prima del match. E se con il Sassuolo la cosa potrebbe anche passare in secondo piano, farà certamente rumore non sentire nessuno in vista del derby del prossimo fine settimana.