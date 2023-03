Serra-Mourinho, non è ancora finita: rischio stangata e primo verdetto

L’arbitro e l’allenatore della Roma sono stati protagonisti di un diverbio durante la partita con la Cremonese, che ha scatenato polemiche

Ormai è passato poco più di una settimana, ma lo scontro tra il quarto uomo Marco Serra e José Mourinho non sembra risolversi facilmente. La questione, però, è arrivata alle battute finali, dopo quello che è successo durante Cremonese-Roma. Durante il match con i grigiorossi, perso per 2-1 da parte di Pellegrini e compagni, José è stato espulso a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo.

A scatenare tutto sarebbe stata una risposta fuori luogo del quarto uomo, che poi avrebbe continuato a mancare di rispetto all’allenatore portoghese. Questo è stato poi espulso per aver perso le staffe. Il Giudice Sportivo aveva deciso di squalificare l’ex tecnico del Real Madrid per due giornate, ma la decisione è stata sospesa a causa delle prove video e audio che potrebbero incastrare il quarto uomo.

Mourinho, quindi, aspetta di sapere se verrà squalificato per due giornate, oppure no. Anche Serra è alla finestra per cercare di conoscere il suo futuro. Il quarantenne rischia grosso dopo quello che è successo allo Zini e nei prossimi giorni dovrà presentarsi davanti al Tribunale federale nazionale per conoscere il suo futuro.

Roma, oggi alle 14.30 il verdetto

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, oggi pomeriggio alle 14.30 si riunirà la Corte sportiva d’appello che deciderà la squalifica dello Special One. La Roma era in attesa di comunicazioni fino a ieri sera, quando è cominciata la partita con il Real Sociedad.

La Roma si sente fiduciosa di poter avere a disposizione il tecnico e di poter far decadere la squalifica di due giornate al tecnico, che spera di essere in panchina sia con il Sassuolo sia con la Lazio. Per conoscere il suo futuro, invece, Serra dovrà aspettare ancora perché la Procura Federale ha notificato la conclusione dell’indagine annunciando il deferimento per violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico degli associati Aia. Serra adesso avrà cinque giorni di tempo per preparare una linea difensiva. L’arbitro potrà portare avanti la questione o chiedere il patteggiamento per il 50% della sanzione.