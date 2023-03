Calciomercato Roma, blitz definitivo per Smalling: l’offerta è quella giusta

Il difensore della Roma non ha ancora rinnovato il suo contratto e rischia di lasciare a zero la squadra nel prossimo calciomercato

Colonna della difesa, baluardo della rosa di Mourinho e sempre più centrale. La carriera di Chris Smalling ha avuto di sicuro il balzo in avanti che sperava lasciando il Manchester United. Mettersi nelle mani dello Special One è stata la mossa giusta per il centrale inglese, che con i Red Devils aveva perso il suo posto in seguito alle spese folli effettuate. Le montagne di milioni spese per Maguire e Lindelof lo hanno rilegato in panchina, nonostante il suo livello sia di sicuro maggiore dei due.

In giallorosso fino ad ora Smalling ha giocato ben 130 partite in cui ha dimostrato di poter giocare in Serie A e, anzi, lasciare il segno. Il trentatreenne di Greenwich è tra i migliori del campionato e per questo è finito nel mirino dell’Inter, che ha intenzione di sostituire un gigante come Milan Skriniar, a un passo dall’addio. I gol in giallorosso dell’ex Fulham sono solo 10, ma in questa stagione ha già raggiunto il suo massimo di 3.

Probabile, quindi vederlo superare quella cifra entro la fine della stagione, quando potrà lasciare la squadra a parametro zero. Il contratto di Chris, infatti, scade a giugno e per ora non è ancora arrivato il rinnovo del contratto. Smalling ha anche raggiunto le condizioni necessarie per attivare la clausola unilaterale per il prolungamento, ma per ora ancora non l’ha utilizzata.

Calciomercato Roma, Pinto rilancia per Smalling

L’avanzare dei giorni sta preoccupando tanto i tifosi quanto José Mourinho, che non vorrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori. Per questo, come riporta La Repubblica, ha dato mandato a Tiago Pinto di trovare un accordo con il trentatreenne.

Il general manager giallorosso ha deciso di fare una mossa importante per mantenere Smalling qui nella Capitale. L’ex Benfica ha presentato a Chris una nuova offerta di rinnovo del contratto che si avvicina molto alle sue richieste. Si tratta di un biennale a 3.5 milioni di euro, circa uno in più rispetto all’offerta dei mesi scorsi. Nonostante il Fair Play Finanziario, la Roma non vuole rinunciare all’inglese.